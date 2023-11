​Ligue B – Le GFCA Volley fait plier Cambrai (3-0)

Quelques jours après la réception et la victoire face à Martigues (3-0), le GFCA Volley recevait un des cadors du championnat, une équipe de Cambrai, fraîchement reléguée de Ligue A. Un choc avant l’heure entre deux équipes qui avaient remporté leurs trois premiers matchs de Ligue B.

Des Ajacciens pressés de bien débuter cette rencontre importante, et qui la démarrait tambour battant sous l’impulsion de leur capitaine Florian Lacassie (3-0). Le GFCA prenait les devants et gardait de la marge lors d’un premier set où les attaques prenaient le pas sur les blocks (5-2), (14-11) puis (20-17). Barrera, le nordiste maintenait son équipe à flot mais les Ajacciens faisaient la course en tête. Avec en plus un Daniel Bala en feu, auteur de 8 points, les Rouge et Bleu prenaient le premier set sans véritablement trembler (25-22).

L’entame du second set avec un bloc nordiste bien plus présent et qui donnait quelques difficultés au collectif gazier, pour trouver des solutions. Pour la première fois, Cambrai prenait l’avantage (5-6) puis (7-9). Avec quelques erreurs notamment côté service de la part des Nordistes, les Ajacciens revenaient dans la partie (11-11) pendant qu’Harry Brokking, l’emblématique coach de Cambrai écopait d’un carton jaune pour avoir chambré le public du Palatin. Le bloc nordiste emmené par Villard faisait le plus grand mal aux Ajacciens (8-10). Lacassie et Bala maintenaient l’espoir malgré tout pour finalement reprendre l’avantage (14-17) puis (18-17) après de nouvelles erreurs nordistes.

La fin de set était particulièrement accrochée (21-21) puis (24-24). Mais, une erreur de Pépin au service et une attaque ratée de Barrera sonnaient finalement le glas des espoirs nordistes. Les Ajacciens remportaient le second set de haute lutte (27-25).





Le 3e set repartait sur les mêmes bases avec un Daniel Bala très en verve qui permettait aux Ajacciens de faire la course en tête (9-6). Cambrai ne trouvait pas la parade à sa relation parfaitement huilée avec Thomas Gill (12-8) puis (17-12). Le GFCA se faisait bien quelques frayeurs en fin de set (22-17) puis (22-22) après de grossières erreurs notamment en réception. Et c’est finalement sur sa 3e balle de match et sur un ace de son pointu brésilien, Bala, élu MVP, que le GFCA concluait de la plus belle manière cette rencontre face à un des cadors du championnat de Ligue B. Avec 4 victoires en 4 matchs, les Ajacciens semblent bien armés pour jouer les premiers rôles durant cette saison, en compagnie de l'AS Cannes.

Ils se rendront samedi à Nancy pour espérer continuer leur série.