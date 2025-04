​Ligue 2. Thierry Debès (AC Ajaccio) « veut prendre au moins un point à Troyes »

« On pense que 37 points peuvent suffire mais avec 38 points le maintien est assuré ! ». Thierry Debès, le coach ajaccien n’en démord pas : l’AC Ajaccio doit encore prendre au moins un point pour se sauver mathématiquement dans ce championnat de Ligue 2. Dixièmes avec 37 points, les Ajacciens ont fait un très grand pas vers leur objectif après leur victoire convaincante face à Amiens (2-1), la semaine dernière.



Mais, les « Rouge et Blanc » se déplacement ce vendredi à Troyes, une équipe en difficulté, classée à la 13e points avec 34 points, et qui rêverait de passer devant l’ACA à la faveur d’une victoire demain soir. L’entraineur ajaccien s’attend donc à un match difficile en terre auboise : « On va partir à Troyes en essayant de ramener au moins un point de ce déplacement. On s’attend à un match compliqué car ils jouent leur survie sur ce match. On sait que cela va être un match difficile mais on y va quand même en étant ambitieux et en essayant de gratter, comme à chaque fois, quelques points. On ne veut pas terminer le championnat avec le nombre de points que nous avons actuellement donc on va essayer de continuer à avancer ».



« On a montré qu’on était capable de marquer à tous les matchs »

Face à un adversaire qui a été tenu en échec à domicile face au Red Star, Titi Debès, se veut prudent mais aussi ambitieux : « Ils ont fait match nul contre le Red Star, ils voudront donc absolument gagner ce deuxième match à domicile contre nous. C’est une équipe qui a l’habitude de faire des grosses entames de match. Ils ont un potentiel offensif important avec deux ailiers de très haut niveau. On est prêts, maintenant c’est à nous de mettre les bons ingrédients pour les contrer. On a aussi des arguments à faire valoir, on a montré qu’on était capable de marquer à tous les matchs. On est en capacité de faire mal à n’importe quel adversaire. On y va avec de l’humilité mais aussi de l’ambition ».



Saison terminée pour Soumano

Même en cas de défaite, il faudrait un miracle pour que les Ajacciens ne sauvent pas leur place en Ligue 2. Malgré tout, le staff ajaccien fait tout pour maintenir ses joueurs sous pression : « C’est vrai que j’ai senti de la décompression en début de semaine après la victoire face à Amiens. Malgré tout, les joueurs se sont vite remis au travail. Je leur ai fixé comme objectif, 38 points au minimum, et nous n’y sommes pas encore. Ils ont envie de réussir. C’est important pour tout le monde et tout le club de gratter des places. Aujourd’hui, nous sommes 10e de Ligue 2. C’est extraordinaire, nous n’aurions jamais pensé cela être à cette place après notre première partie de saison. Je ne pense pas que les joueurs aient envie de lâcher maintenant avec tous les efforts qu’ils ont fourni jusqu’ici ». Pour ce déplacement à Troyes, l’AC Ajaccio devra faire sans Barreto, son capitaine, suspendu tandis que Soumano, victime d’une tendinite au genou, ne devrait plus pouvoir être aligné d’ici la fin de saison. Pour le reste, le staff ajaccien pourra compter sur tout son effectif, avec l’espoir de ramener un résultat positif du stade de l’Aube, qui devrait être copieusement garni ce vendredi soir.



Le groupe ajaccien à Troyes

Quillichini, Sollacaro, Ayessa, Bamba, Huard, Vidal, Youssouf, Strata, Kouassi, Puch, Anziani, Jacob, Mangani, Everson, Chegra, Kanté, Ben Touré, Santelli,