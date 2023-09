​Ligue 2 – L’AC Ajaccio veut se relancer face au Paris FC

La lourde défaite concédée à Guingamp n’a pas été du goût d’Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, qui est longuement revenu sur les conditions dans lesquelles s’est inclinée son équipe. Un constat amer, mais réaliste : « On fait beaucoup trop d’erreurs individuelles. On manque aussi cruellement d’agressivité dans notre jeu. Tous ces éléments mis bout à bout font que cela amène cette série de mauvais résultats. Quand on débute un championnat de Ligue 2, on s’aperçoit que les équipes qui prennent peu de buts réalisent une belle saison. Force est de constater que ce n’est plus notre cas depuis quelques matchs. On a eu une longue discussion avec les joueurs. Il en ressort qu’il y a des comportements qui doivent être changés. Sur la dernière rencontre, je n’ai pas eu l’impression de voir un groupe se faire mal pour aller chercher un résultat. Dès qu’on a pris le premier but, on a eu l’impression que le match était perdu alors qu’on jouait à peine la 4e minute de jeu ! J’attends beaucoup plus de mes joueurs ».

Un manque d’esprit de révolte qui s’était déjà fait sentir à Caen avec à la clé une défaite sur le même score (0-3). Avec 8 buts encaissés en 3 matchs, l’entraîneur ajaccien sait qu’il va devoir trouver les solutions pour arrêter l’hémorragie : « On a le sentiment qu’on veut gagner les matchs trop rapidement. On perd un équilibre qui peut nous mettre en difficulté face à des équipes qui sont là pour nous contrer. J’espère maintenant que cette gifle à Guingamp va nous permettre de réagir au plus vite.On a des joueurs impliqués et qui ont envie de bien faire. Le groupe est de qualité, mais on ne le retrouve pas assez. Le problème c’est qu’après, le doute s’installe, et les joueurs ne jouent plus à leur véritable niveau. Il y a urgence à aller chercher des victoires ».

Une urgence de résultats dans un contexte morose avec la perte confirmée de Cyrille Bayala, le joueur ajaccien dont les examens ont confirmé la rupture des ligaments au niveau du genou et dont la saison est malheureusement quasiment terminée : « C’est un énorme coup dur, car c’était notre meilleur buteur et meilleur passeur. Il va se faire opérer le 4 octobre et sa saison est déjà presque terminée. On travaille sur un remplaçant. Cela risque de prendre un peu de temps, car nous ne voulons pas nous tromper. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Il faut laisser passer un peu de temps pour essayer de récupérer un joueur peu utilisé sous forme de prêt, notamment dans une équipe de Ligue 1. Ce sera aussi en fonction des opportunités ».

Demain, l’adversaire s’annonce coriace, le Paris FC reste notamment sur une victoire convaincante face à Amiens (3-0), mais les Ajacciens n’auront d’autre alternative qu’empocher les trois points avant un déplacement mardi à Amiens et avant de recevoir le SC Bastia, dans un derby qui s’annonce bouillant. Au niveau du groupe, très peu de changements, hormis l’arrivée de Stratta en remplacement d’Abergel, blessé aux adducteurs et le retour de Touré à la place de Chegra. Quilicchini entrant également à la place de Sollacaro dans le turn-over instauré du deuxième gardien.



Mohamed Youssouf, le défenseur comorien de l’ACA, qui pourrait faire son retour dans le onze de départ, n’envisage pas d’autre résultat que la victoire face au Paris FC : « C’est une belle équipe que nous avons rencontrée en match de préparation, mais ons entamer cette rencontre avec détermination. Tous les matchs en Ligue 2 sont âpres et difficiles. Nous avons pris trop de buts jusqu’à présent. Il faut montrer plus d’envie et de caractère. Nous allons tout faire pour gagner ce match devant notre public ». En effet, il y a urgence.

Le groupe ajaccien face au Paris FC (demain 19h)

Michel, Quilicchini, Youssouf, Chanot, Stratta, Avinel, Benhaim, Vidal, Marchetti, Jabol, Mangani, Jacob, Barreto, Nouri, Everson, Bammou, Touré, Touzghar,