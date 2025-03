​Ligue 2. L’AC Ajaccio veut poursuivre sur sa bonne dynamique face au Red Star

L’AC Ajaccio a retrouvé le moral depuis plusieurs semaines et enchaîne les performances, comme le week-end dernier à Grenoble avec un bon match nul (2-2) obtenu au courage en terre iséroise. Des résultats positifs qui ont permis aux Ajacciens de se retrouver à la 13e place du championnat de Ligue 2 avant de recevoir le Red Star, un concurrent direct pour le maintien. Thierry Debès, le coach ajaccien, avoue l’importance de ce rendez-vous : « L’objectif, c’est de faire un bon match face à un concurrent direct. C’est une équipe qui se trouve dans une très bonne dynamique avec deux victoires à domicile, notamment face à Guingamp et Amiens. C’est un match encore compliqué qui nous attend demain et ces prochaines semaines avec des matchs contre des adversaires directs. Des points, il faut en prendre tout le temps. Nous avons réussi à en prendre contre des équipes du haut de tableau, maintenant il faut en prendre également contre ce genre d’adversaires. Il nous manque encore deux ou trois victoires pour assurer le maintien, le plus tôt sera le mieux. Il faudra mettre beaucoup d’ingrédients pour y arriver. »



Le Red Star en pleine confiance

Le Red Star arrive à Ajaccio en pleine confiance après deux victoires à domicile face à Guingamp et Amiens, qui ont replacé le club francilien à la douzième place du championnat, avec un point d’avance sur l’ACA : « C’est une équipe qui a un système de jeu bien précis, qui joue bien au ballon et qui essaye de repartir de derrière. Ils ont une défense à trois comme nous, mais avec un numéro 10 qui pose beaucoup de problèmes aux adversaires du haut de tableau. Ils se créent beaucoup d’occasions. On va être bien concentrés, aussi bien offensivement que défensivement, pour les inquiéter. On est à domicile, on a très envie de gagner et on en a besoin, mais on ne va pas faire n’importe quoi pour se saborder dans un match aussi important. »



« Ce n’est pas une finale face au Red Star »

D’autant que les Ajacciens sont revanchards dans leur antre de Michel Moretti après une défaite face à Dunkerque (1-2), il y a quinze jours : « Face à Dunkerque, c’est vrai que nous avons perdu, mais c’était quand même un match réussi. C’était un adversaire de gros calibre, mais à domicile, il faut que l’on gagne le plus de matchs possibles. Il nous faut des victoires. Il reste quatre matchs à domicile, dont trois contre des concurrents directs. Il nous faudra au moins deux victoires. Je n’ai pas envie de mettre aux joueurs une pression supplémentaire. Ce n’est pas une finale face au Red Star, car il reste d’autres matchs derrière. Il faudra toutefois sortir un gros match ce vendredi soir. On a des arguments à faire valoir et j’espère qu’on va les montrer. »

Pour ce match important dans la course au maintien, quelques incertitudes demeurent encore, mais le staff acéiste devrait pouvoir compter sur les retours de Barreto et Ben Touré, blessés, ainsi que sur Kouassi, qui a purgé son match de suspension.



Le groupe ajaccien face au Red Star

Sollacaro, Quilichini, Youssouf, Strata, Bamba, Ayessa, Campanini, Vidal, Kouassi, Huard, Everson, Puch, Anziani, Barreto, Mangani, Santelli, Soumano, Kanté, Ben Touré, Chegra.