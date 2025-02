​Ligue 2. L’AC Ajaccio écrase Laval (3-0)

Battu la semaine dernière par Guingamp, les troupes de Titi Debès avaient la ferme intention de se relancer avec la réception de Laval, en ce soir de Saint-Valentin. Pour cette 23e journée de championnat, l’entraineur ajaccien avait reconduit une équipe avec le même système en 5-3-2, Everson remplaçant Jabol dans l’entrejeu, Youssouf faisant son retour en tant que titulaire côté droit.



Une première mi-temps de rêve



Pressés de réagir, les Ajacciens entamaient la rencontre tambour battant et sur un une-deux bien construit avec Soumano, Abou Kanté, esseulé dans la surface, transperçait Samassa le portier lavallois (5e). L’ACA ouvrait la marque sur sa première occasion. Puis, à la suite d’un corner mal repoussé, Bamba manquait sa frappe, qu’Everson détournait sur le poteau (25e) ! Dans la foulée, Anziani d’un superbe tir voyait sa reprise pleine lucarne repoussée par Samassa (26e). En deux minutes, les Ajacciens manquaient de faire le break. Côté lavallois, seul Thomas d’une frappe aux 25 mètres, inquiétait Quilicchini, le portier ajaccien. Mais les Acéistes poursuivaient leur domination et sur un corner, Samassa relâchait un ballon pourtant facile sur Axel Bamba, qui ne se faisait pas prier pour marquer le 2e but ajaccien (37e). Totalement mérité au vu d’une première période dominée de la tête et des épaules par des « Rouge et Blanc » inspirés et déterminés.



Au retour des vestiaires, Laval tentait de réagir mais se heurtait à une défense ajaccienne bien regroupée autour de son axe central et ne parvenait pas à se créer d’actions dangereuses. Seul Faurand en fin de match trouvait les gants de Quilicchini. L’AC Ajaccio gérait tranquillement la fin de match pour offrir une prestation aboutie à ses supporters. Et sur un pressing de Kouassi, encore intenable ce soir, Samassa et les Lavallois commettaient une nouvelle erreur, dont bénéficiait Ben Touré en renard des surfaces (87e). Grâce à ce nouveau succès, le 4e en 5 matchs, l’AC Ajaccio remonte à la 13e place de Ligue 2 avant de se déplacer à Metz samedi prochain.