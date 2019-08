​Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud aux championnats du monde de désincarcération

Depuis vingt ans, une cinquantaine d’équipes de sapeurs-pompiers venus des quatre coins du monde participent tous les ans, au championnat du monde de désincarcération. Deux disciplines sont en lice : le secours routier (désincarcération) et le secours d’urgence aux personnes. Au total, une quinzaine de personnes compose les différentes équipes.

L’an dernier, trois départements français avaient été qualifiés une compétition qui s’intitule World Rescue Challenge. Cette année, ils seront onze parmi lesquels les sapeurs-pompiers de la Corse-du-Sud qualifiés à l’issue du challenge national qui s’est tenu en Avignon (l’équipe s’y est classée 2e). « L’équipe est en progression constante, souligne le colonel Jean Ferrari, du SIS2A, elle s’est régulièrement illustrée lors de compétition particulièrement relevées. »





Après s’être entraînée durant tout l’été, l’équipe s’est préparée à Baleone où le groupe Rocca a mis à sa disposition site de manœuvre, voitures et matériel. Ce jeudi, elle a peaufiné son entraînement avec trois exercices. « Ce championnat est basé sur des exercices de désincarcération de victimes dans un accident de la route, rajoute le colonel Ferrari, rapidité, technicité et efficacité sont pris en compte pour la compétition. »

L’équipe de Corse-du-Sud partira le 10 septembre pour La Rochelle pour une compétition qui va s’étaler du 12 au 15. En espérant revenir avec un trophée…