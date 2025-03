​Les Restos du Cœur lancent une grande collecte dans les supermarchés de Corse-du-Sud

Appel aux bénévoles pour le vendredi 7 et samedi 8 mars

Concrètement, les bénévoles de l’association seront présents sur un point de collecte dans chaque supermarché pour sensibiliser les personnes intéressées pour faire un don après avoir effectué ses courses dans les rayons. Boîtes de conserves, légumes secs, pâtes, riz, desserts, mais également produits d’hygiènes ou pour bébés sont prioritairement recherchés par les Restos du Cœur à destination des 800 familles et 1 500 personnes aidés en Corse du Sud. Des produits indispensables pour que les personnes accueillies puissent bénéficier de repas diversifiés et équilibrés, et garants du modèle de gratuité des Restos. Chaque année, les dons en nature représentent près de la moitié (49 %) des produits distribués. En trois jours seulement, la collecte des Restos permet d’assurer 14,5 % des dons en nature reçus sur l’année entière.



Les membres de l’association départementale de Corse du Sud lancent également un appel aux bénévoles pour les journées du vendredi 7 et samedi 8 mars pour être présents sur les points de collecte : « C’est une très grosse organisation. On ramasse l’ensemble des produits qui nous sont offerts dans des caddies, pour les transporter ensuite dans des cartons triés par denrées. On stocke ensuite dans les camions qui vont livrer les dépôts avec plusieurs aller-retours dans la journée. Cela demande une rigueur extrême ». La collecte permet ainsi de mobiliser davantage de ressources financières sur les priorités identifiées par l’association : les familles monoparentales, qui représentent désormais près d’un quart des personnes accueillies, et la petite enfance, pour lutter contre la reproduction de la pauvreté, quand il faudrait 6 générations à une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen (OCDE).



La grande soirée des Restos du Cœur : diffusion des Enfoirés et documentaire inédit

Outre la collecte, durant ce grand week-end dédié aux Restos du Coeur, le grand concert des Enfoirés sera diffusé ce vendredi 7 mars 2025 à partir de 21h10 sur TF1 et en simultané sur ICI, qui a été enregistré à Sud de France Arena à Montpellier en janvier dernier. Dès le lendemain de la diffusion, samedi 8 mars, le double CD et le double DVD « Au Pays des Enfoirés », avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur, en magasins et sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Un double CD ou un double DVD acheté = 17 repas pour les Restos du Cœur. L’édition 2024 des Enfoirés avait permis de financer près de 12 millions de repas.