​Le pari fou de Gilles Tarnier : 310 km en 72 heures pour relier le Cap Corse à Bonifacio

Une cinquantaine de personnes mobilisées à ses côtés



Mais l’aventure ne sera pas solitaire. Autour de lui, une véritable dynamique collective s’est créée. Une trentaine de « pacers » — des coureurs venus de toute la Corse, représentant différentes microrégions — se relaieront pour l’accompagner. À leurs côtés, une équipe logistique et ses proches. Au total, près de cinquante personnes seront mobilisées. Une organisation à la hauteur du défi, où chaque rôle compte.



Sur le plan physique, la préparation a été intense. Entre janvier et mars 2026, Gilles Tarnier a parcouru près de 2 000 kilomètres, cumulant 70 000 mètres de dénivelé. À quelques jours du départ, place désormais à l’affûtage : réduction des charges, récupération maximale, sommeil optimisé. « Arriver reposé est primordial sur une distance comme celle-ci », confie-t-il avec lucidité.



Dans son discours, pas de doute ni de fébrilité excessive. Plutôt une forme de sérénité. « Je me sens prêt. J’ai confiance dans le travail accompli. » Une confiance nourrie par des mois de préparation, mais aussi par une conviction profonde : celle que les limites sont souvent mentales. « À partir du moment où l’esprit le construit, le corps le réalise », affirme-t-il.



Président de l’associu Sfida Honestum, Gilles Tarnier porte également un message d’espoir. À travers ce défi, il souhaite soutenir les patients atteints de MICI, mais aussi montrer que la maladie n’empêche pas de se fixer des objectifs ambitieux. Son engagement s’inscrit dans une démarche plus large, mêlant sport, solidarité et valorisation du territoire corse.



Car « Punta à Punta » est aussi une vitrine. Celle d’une Corse sauvage, exigeante, magnifique. Celle d’un itinéraire inédit, pensé comme un futur tracé de référence pour le trail longue distance. Et celle d’un homme qui, à 55 ans, continue de repousser ses propres frontières. Le 7 mai, au départ de Barcaggio, c’est bien plus qu’une course qui commencera. C’est une aventure humaine, collective et engagée, qui reliera deux extrémités de l’île… et, peut-être, inspirera bien au-delà.