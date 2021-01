​Le chiffre du jour : 213

Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd'hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage. En terme d'audience et de présence professionnelle, c'est le deuxième festival de cinéma en France après Cannes.Chaque année, le Festival reçoit plus de 7 000 inscriptions de courts métrages produits dans le monde entier (dont près de 1 700 productions françaises). Au final, 213 films ont été retenus cette année par le comité de sélection dans les trois grandes compétitions – nationale, internationale et Labo – mais aussi dans la section jeune public. De nombreux autres programmes – Décibels, Collections, Films en Région, etc. – viennent compléter ce panorama proposé aux spectateurs.Privé de projections en public, le grand rendez-vous du court-métrage a opté cette année pour une édition virtuelle sur internet afin d'exister malgré la pandémie. A noter que le prix du public est maintenu et chacun pourra, comme chaque année, voter pour son coup de cœur dans chacune des compétitions.Cette année, deux pépites sont à découvrir dans ces sélections : Les Mauvais Garçons et Dustin.Le premier est un film d’Élie Girard avec l’acteur corse Aurélien Gabrielli. Il joue au côté de Jonas Bloquet et ont déjà été récompensés au Festival international de moyens-métrages de Valence (Espagne) par le prix ex-aequo du meilleur second rôle masculin. Ce film de 40 minutes raconte l’histoire de Cyprien et Guillaume qui attendent Victor dans un kebab perdu dans la nuit citadine. Ils se réfugient dans les frites, les bières en cannette... et leurs récits sentimentaux.Le second qu’on ne présente plus ( lire ici ) a été produit par Alta Rocca films, la société de Jean Etienne Brat et Lou Chicoteau. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous savez ce qu’il vous reste à faire !