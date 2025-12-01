​Le Rotary Club Bastia Doyen mobilise la scène insulaire au profit des enfants DYS

Sur scène, plusieurs figures emblématiques de la chanson corse uniront leurs voix pour soutenir la bonne cause et notamment en faveur des enfants DYS : Diana di l’Alba, Vitalba, Chjar’ di Luna, Cece et Thierry Pesce, Étienne Perfetti et Petru-Santu Guelfucci. Tous ont répondu présent bénévolement, dans un même élan de générosité, pour faire de cette soirée un moment fort placé sous le signe du partage et de l’inclusion. « Chaque année, nous choisissons une cause différente, mais toujours en lien avec l’enfance, la santé ou l’éducation. Cette fois, nous avons voulu mettre en lumière les enfants DYS et le travail remarquable mené pour les accompagner dans leur scolarité », expliquent Marie-Ange Antonetti et Valérie Franchi, co-organisateurs de l’évènement. L’entrée du concert, qui se déroulera ce jeudi 30 octobre au Spaziu Culturale de Biguglia est fixée à 25 euros (gratuite pour les moins de 12 ans), et une buvette ainsi qu’un espace de petite restauration seront proposés sur place.



Les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité…) touchent entre 6 et 8 % des enfants en âge scolaire. Ces troubles n’ont rien à voir avec un manque de motivation ou de capacité intellectuelle : ils relèvent d’un fonctionnement cognitif différent, qui rend certains apprentissages plus difficiles. Lire, écrire, s’organiser ou comprendre les consignes deviennent alors des obstacles quotidiens. Pourtant, ces enfants font souvent preuve d’une créativité et d’une logique exceptionnelles, à condition d’être accompagnés par des enseignants formés et sensibilisés à leurs besoins spécifiques.

L’intégralité des bénéfices du concert sera reversée à un programme de formation à destination des enseignants et professeurs des écoles. Objectif : leur fournir les outils nécessaires pour repérer, comprendre et accompagner ces enfants dans leur parcours scolaire. Le Rotary Bastia Doyen financera ainsi notamment la création et la diffusion d’une “Mallette Futée”, conçue par une équipe de médecins, orthophonistes, psychologues, enseignants et ergothérapeutes. Cet outil pratique permet d’améliorer la gestion de classe, la concentration, la valorisation des élèves et la mise en œuvre d’une école réellement inclusive. « Nous voulons permettre à chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, de retrouver confiance en lui et de s’épanouir dans ses apprentissages. Une école équitable, c’est une école qui s’adapte aux enfants, pas l’inverse », concluent les représentants du Rotary club