​Le « Roi de la Mer » s’invite au Carnaval d’Ajaccio

L’édition 2025 du Carnaval d’Ajaccio se tiendra le dimanche 13 avril, avec un départ du corso à 15h depuis la place Abbatucci. Un rendez-vous désormais incontournable, qui attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs.Pour Christophe Mondoloni, élu en charge des festivités et des animations, ce carnaval incarne l’esprit festif et fédérateur de la ville : « En tant qu’élu, c’est l’événement qui me parle le plus. C’est une manifestation populaire, que nous avons choisi de relancer il y a plusieurs années et qui connaît un succès grandissant. Ce carnaval rassemble toutes les générations, de 7 à 77 ans, et toutes les couches sociales. Il reste accessible à tous, car il n’y a pas d’entrée payante, comme dans d’autres manifestations de ce type sur le continent. Tout le monde fait la fête ensemble, et ce sera encore le cas cette année, avec plein d’animations au programme. »



Un Carnaval sous le signe de la mer

Cette année, le Carnavali d’Aiacciu mettra à l’honneur le "Roi de la Mer", en écho à une initiative nationale. En effet, 2025 a été déclarée "Année de la Mer" par le gouvernement, invitant citoyens, associations, institutions et entreprises à célébrer et protéger cet écosystème vital. Dans cette dynamique, Nice a consacré son Carnaval au "Roi des Océans" et accueillera en juin la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan, coorganisée par la France et le Costa Rica. De son côté, Ajaccio, ville portuaire au cœur de la Méditerranée, met en avant son histoire maritime tout en portant un message écologique à travers son Carnaval. « Cela va permettre aux parents et aux enfants d’être imaginatifs, avec des déguisements qui iront de la Petite Sirène à Vaïana. Pour les enfants qui ne pourront pas s’acheter de tenues, la Ville d’Ajaccio proposera des ateliers maquillages gratuits sur la place Abbatucci, afin que tout le monde puisse participer à la fête. »



Un programme festif et inclusif qui promet une édition haute en couleur, portée par l’engouement populaire et l’attachement des Ajacciens à leur Carnaval.