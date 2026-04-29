​La Ville d’Ajaccio recadre face aux rumeurs de “caméras anti-infraction”

Avec les réseaux sociaux tout va très (trop ?) vite aujourd’hui. Pour preuve, il y a quelques jours, un message d’un internaute accompagné d’une photographie montrant des équipements fixés au-dessus de feux tricolores du cours Prince Impérial a suffi pour mettre le feu aux poudres : la Ville aurait discrètement déployé des caméras anti-infraction. Une hypothèse rapidement balayée par le premier adjoint, Alexandre Farina, qui ironise publiquement sur « une désinformation sans régulateur ».



Des capteurs pour fluidifier, pas pour verbaliser



Dans un communiqué officiel, la Ville d’Ajaccio insiste sur la nature des équipements en question. « Les dispositifs actuellement installés ne sont pas des outils de verbalisation et ne permettent en aucun cas de constater des infractions », précise la municipalité en soulignant que leur rôle est avant tout technique : « Ces capteurs détectent la présence de véhicules à l’approche des carrefours afin d’adapter en temps réel les cycles des feux tricolores. Concrètement, cela permet d’éviter qu’un feu passe au vert sur une voie vide, optimisant ainsi la fluidité du trafic sur des axes particulièrement fréquentés ». Une modernisation qui s’inscrit dans le déploiement du Poste Central de Régulation du Trafic (PCRT), un outil destiné à améliorer la gestion globale des flux routiers en ville.



Une évolution technologique assumée



Ces nouveaux équipements reposent sur des radars à effet Doppler, installés en hauteur — entre 3 et 7 mètres — en remplacement progressif des anciennes boucles magnétiques intégrées à la chaussée, jugées trop fragiles face aux travaux de voirie. Au total, une trentaine de capteurs de ce type est en cours d’installation sur différents carrefours stratégiques. Leur objectif ne se limite pas à la régulation instantanée : ils permettent également de collecter des données précises sur les flux de circulation, afin d’ajuster durablement les temps de passage en fonction de la fréquentation réelle des axes.



Dans certains cas spécifiques, la Ville prévoit aussi l’installation de caméras dites « intelligentes ». Mais là encore, la municipalité se veut rassurante : ces dispositifs ne filment pas au sens classique du terme. Ils ne permettent ni visualisation en direct, ni enregistrement, et les images ne sont ni exploitées ni conservées. Le traitement se fait uniquement en local et en temps réel pour piloter les feux.



Cette mise au point n’a toutefois pas totalement éteint le débat. Sur les réseaux sociaux, certains reprochent à la Ville un manque de communication préalable, tandis que d’autres estiment au contraire que des dispositifs de verbalisation seraient utiles pour lutter contre les comportements dangereux. Car la réalité est plus nuancée : Ajaccio dispose déjà d’un réseau de vidéosurveillance conséquent, avec près de 220 caméras réparties sur la commune. Contrairement aux capteurs de trafic, ces équipements sont bien destinés à la sécurité et au respect du code de la route, avec possibilité de verbalisation dans un cadre réglementé via le Centre de Supervision Urbain. Au-delà de la polémique, cet épisode illustre une difficulté récurrente pour les collectivités : accompagner la transition vers des technologies urbaines de plus en plus sophistiquées, sans nourrir les craintes liées à la surveillance.