​La Corsia poursuit son travail d’amélioration génétique de la brebis corse

« C’est une race pure de brebis, la seule de France ! Très rustique, avec une forte capacité d’adaptation, elle a fait son retour en force dans les élevages insulaires », explique Benoît Quaglietti, le nouveau directeur de la Corsia. Cette coopérative et organisme de sélection a pour objectif l’amélioration génétique de la brebis corse en augmentant la production laitière grâce à la diffusion de progrès génétiques.



Une production laitière annuelle qui est passée de 110 à 150 litres depuis 1995 !



Comment ? Grâce à un contrôle de performance réalisé par une dizaine de techniciens de la Chambre d’Agriculture, qui se rendent une fois par mois chez les adhérents de la coopérative pour y mesurer la production laitière : « Chaque brebis a un numéro d’index et est classée avec une note, en amont de la production. Aujourd’hui, nous avons 350 éleveurs, et 80 000 brebis laitières au sein de notre schéma de sélection qui représente environ 20% des éleveurs, soit 20 000 brebis ».

Près de 20 000 brebis qui sont donc notées chaque année afin d’améliorer la production laitière annuelle : « Il faut savoir que nous sommes passés, pour une brebis, d’une production de 110 litres à une production de 150 litres annuels depuis 1995 ! Ces chiffres font qu’aujourd’hui les brebis de race corse ont fait leur retour dans les élevages corses. Nous nous sommes fixé un objectif de 100% de race corse dans nos élevages et nous n’en sommes plus très loin », se réjouit le Directeur de la Corsia.

Créée à la base pour augmenter la production insulaire et limiter l’import de lait sur l’île, la filière ovine produit aujourd’hui près de 50% des besoins de lait en Corse.



Une filière ovine en difficulté



Rustique, avec une forte capacité d’adaptation et une production annuelle de plus en plus importante font, qu’aujourd’hui, la race corse tend même à s’exporter sur le Continent, avec une demande de plus en plus importante, notamment due à son très bon rendement. Chaque année, la Corsia produit et vend 200 béliers, issus de son centre d’insémination artificielle d’Altiani, inauguré en 2016.

Une vente s’est ainsi déroulée la semaine dernière, au domaine de Casabianca à Aleria malgré les difficultés de la filière ovine en Corse : « Aujourd’hui les besoins en lait augmentent, mais la production en Corse a tendance à baisser ces derniers mois, suite aux problèmes de la filière. C’est une période délicate due au contexte national et international avec la hausse de l’inflation qui a très nettement augmenté les coûts de l’alimentation pour les ovins. Beaucoup d’éleveurs ont préféré jeter l’éponge. Les problèmes climatiques après 2/3 ans de sécheresse n’ont pas non plus aidé les éleveurs. Malgré tout, la filière tente de résister et nous participons à notre manière, avec cette amélioration génétique à la sauvegarde de la race de la brebis corse ».

Une filière ovine qui a perdu samedi dernier, un des pionniers de la Corsia et de la mise en place du schéma de sélection de la brebis corse en la personne de Philippe Teinturier, l’ancien directeur, qui a dirigé la coopérative insulaire pendant plus de 30 ans.