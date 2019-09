​L’Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE) présente le dispositif d’aide à l’achat de Vélo à Assistance électrique (VAE)

La transition énergétique et la lutte contre la pollution ou, par voie de fait, le réchauffement climatique figuraient, de manière sous-jacente, à l’ordre du jour à l’occasion d’un séminaire organisé au Palais Lantivy par l’Agence de l’Urbanisme et de l’Energie de la Corse. Un nouveau dispositif, en place depuis 2016 dans l’île et concernant l’achat de Vélo à Assistance Electrique, a été, en effet, présenté dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité. Une semaine mise en place depuis une vingtaine d’années et à l’échelle nationale, par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. En toile de fond, mieux vivre, c’est-à-dire, mieux respirer, moins polluer donc moins utiliser son véhicule. C’est dans ce cadre que l’AUE présentait le VAE.

À la tribune, de nombreux intervenants se sont succédé : Alexis Milano, directeur de l’Agence, Brice Lecoeuvre, chargé de mission, Sophie Raspail, initiatrice du projet il y a trois ans, divers particuliers ou responsables d’entreprises ayant fait l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique. Dans la salle, un public venu en nombre et la présence de Paul Scaglia, président du CESEC, Laetitia Cucchi, vice-présidente ou Muriel Fagni et Christelle Combette élues territoriales.

«Le développement du Vélo à Assistance Electrique a un potentiel énorme, souligne Alexis Milano, il s’agit d’un mode de transport, pour l’heure, dédié à des parcours de courte distance comme le trajet domicile-lieu du travail mais l’objectif consiste à en faire un mode de transport à part entière.»





25% d’aide à l’acquisition

Pour favoriser l’achat de ces vélos, la CdC via l’Agence de l’Urbanisme a décidé d’aider les acquéreurs, particuliers ou entreprises. Ainsi, les aides sont de 25% dans les deux cas avec un plafond évalué à 500 euros pour les particuliers et 1000 euros pour les entreprises. Mis en place en 2016, ce dispositif fait, doucement, son chemin. Il s’appuie sur un réseau de 22 professionnels partenaires répartis sur le territoire. Depuis le début, 57 entreprises et 1600 particuliers ont pu en bénéficier. Parmi eux, Anne-Catherine Mendez, Béatrice Pueyo ou Pierre Moracchini, présents sur place pour commenter « Un investissement important qui permet de se rendre au travail en très peu de temps, ce qui évite, bouchons et permet de gagner du temps. » Les motifs de déplacements peuvent également être le loisir, la promenade ou même les dépenses. Il sera aussi possible d’installer un siège adapté à l’arrière pour transporter un enfant. Seul bémol, l'absence de pistes cyclables avec les risques qui en découlent au niveau de la sécurité routière. ce qui n'empêche pas 78% des acquéreurs d'utiliser ce dispositif plus de deux fois par semaine. Après un échange avec la salle, où les personnes présentes ont été satisfaites, le séminaire a pris fin. Les achats de VAE devraient, eux, s’accroître avec, comme objectif de passer à un millier par an dans les cinq ans à venir. Avec, outre l’aspect financier, un impact important sur la pollution (moins d’émission de carbone, une qualité de l’air améliorée) et le mieux vivre sont recherchés par les utilisateurs dans la perspective d’une transition énergétique qui commence dès aujourd’hui et concerne tout le monde…