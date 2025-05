​L’AC Ajaccio va passer sous pavillon catalan

« Le projet de l’AC Ajaccio m’a immédiatement séduit, il me ressemble énormément, et je suis très heureux d’être ici. » Ce sont les premiers mots d’Arnau Baqué Roig, le futur patron du club ajaccien, fraîchement présenté par Alain Orsoni, actuel propriétaire de la holding. Après plusieurs mois de rumeurs, de négociations avortées et d’incertitudes, les discussions engagées avec le président des sections sportives de l’Espanyol Barcelone ont finalement abouti. Certains détails financiers et administratifs doivent encore être réglés, mais l’essentiel est acté. « Nous sommes d’accord sur tout. Le repreneur va acquérir le club pour un euro symbolique. Les actionnaires actuels renoncent à tous les investissements réalisés ces dernières années. Arnau Baqué Roig reprend également les dettes, à hauteur de 9 millions d’euros, et apportera les garanties bancaires nécessaires à la DNCG », a précisé Alain Orsoni.



Sur ce total, 7 millions d’euros concernent des cotisations sociales, que le club souhaite étaler sur quatre ans. À cela s’ajoutent 5 millions d’euros perdus après la défaillance d’un sponsor portugais en Ligue 1, et 3 millions en moins sur les droits télévisés. « Voilà comment on se retrouve avec une telle dette », poursuit le dirigeant ajaccien, « pour couper court aux rumeurs, car je connais trop bien mon pays et ses mauvais réflexes. » Et d’ajouter : « Nous avons aussi un déficit structurel, qu’il faut combler chaque année par des ventes de joueurs. Avec Arnau Baqué, le club bénéficiera d’une base financière plus solide et ne sera plus contraint de sacrifier ses meilleurs éléments. »



Un passage devant la DNCG début juin ?

Agé de 42 ans, cet avocat catalan, qui travaille au sein du département juridique de la PEFACO et au sein de. Wings Mobile, une entreprise de télécommunications, va quitter Barcelone pour s’installer dès mardi dans la cité impériale. Interrogé sur le montant à injecter rapidement dans les caisses du club, celui-ci annonce « une somme de 2,5 à 3 millions d’euros pour soulager les finances du club et passer sereinement devant la DNCG », qui a rétrogradé l’ACA en National à titre conservatoire en décembre dernier. Comme l’a rappelé Franck Leloup, le directeur général, hier devant des dizaines de supporters acéistes, le temps presse car « le passage devant la DNCG est prévu le 27 mai prochain. Nous allons demander un report car nous avons un repreneur, et si celui-ci est accordé, nous pourrions passer première semaine de juin ». Un laps de temps très court, mais qui n’avait pas l’air d’inquiéter ni Arnau Baqué, ni Alain Orsoni : « Je suis très serein car le futur patron du club m’a été conseillé par un ami d’enfance et je sais que tout se passera bien. La vente définitive ne pourra se faire que d’ici 3 à 4 semaines car il y a des délais légaux à respecter mais nous travaillons en lien avec les autorités françaises pour que tout se passe pour le mieux ».



« Confiance renouvelée à Thierry Debès et trois joueurs à venir offensifs à recruter »

Arrosé de questions durant la conférence de presse, l’avocat catalan a déjà dessiné les contours de son équipe pro pour le début du championnat : « Il est important de renouveler rapidement ma confiance à l’entraineur en place, Thierry Debès, qui a fait des choses exceptionnels avec notamment une 4e place sur la seconde partie de championnat. Nous allons renforcer l’équipe avec 2 ou 3 joueurs surtout offensifs pour être encore plus compétitifs que l’année dernière. Nous allons rapidement discuter avec le staff pour voir les besoins de l’équipe et donner les moyens au club pour grandir (…) Ajaccio est un club qui peut évoluer en Ligue 1, comme il l’a déjà fait par le passé. Nous avons tout pour réussir ici, il y un stade, des supporters, un centre de formation efficace. Peut-être que je suis un peu fou pour me lancer dans ce projet mais il faut avoir de la folie pour être dans le milieu du football » a-t-il notamment déclaré devant des supporters très enthousiastes. Il ne nous reste maintenant plus qu’à finaliser les derniers détails administratifs et financiers pour transformer l’essai et convaincre le gendarme financier du football français. L’AC Ajaccio s’apprête ainsi à changer d’ère pour passer à la mode catalane.