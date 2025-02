​L’AC Ajaccio s’incline lourdement face à Guingamp (0-3)

AC Ajaccio – Guingamp 0-3



Stade Michel Moretti

4 000 spectateurs

Arbitre : Mr Abdelatif Kherradji

Buts : Le Bris (13e), (42e), Labeau (57e) pour Guingamp

Avertissements : Jabol (46e) pour l’ACA ; Luvambo (63e) pour Guingamp



AC Ajaccio

Sollacaro, Vidal, Huard (Santelli, 60e), Bamba, Strata, Kouassi, Barreto (Chegra, 68e), Anziani (Everson, 60e), Jabol (Mangani, 83e), Soumano, Kanté, entraineur : Thierry Debès



Guingamp

Basilio, Gomis, Nair, Sissokho, Ourega (Ghrieb, 73e), Louiserre, Sidibe (Riou, 71e), Picard (Guendouz, 77e), Hemia (Phiri, 73e), Le Bris, Labeau (Luvambo, 58e), entraineur : Sylvain Ripoll



C’est sous un crachin breton que les vingt-deux acteurs faisaient leur entrée au stade Michel Moretti pour cette 22e journée de championnat opposant l’AC Ajaccio à Guingamp. Une rencontre disputée sous les yeux de Glenn Straub, l’investisseur américain, intéressé par le rachat du club ajaccien. Titi Debès, l’entraineur acéiste, avait lui choisit d’aligner le même onze de départ que celui aligné à Clermont et à Rodez dans un schéma en 5-3-2, qui s’était révélé particulièrement efficace lors des trois derniers matchs de l’équipe « rouge et blanche ».



Le Bris, bourreau de l’ACA



Après un début de match équilibré, l’ACA se procurait une première occasion d'ouvrir la marque : sur un ballon mal malitrisé par Basilio, Kanté se faisait littéralement faucher par le portier breton mais l’arbitre de la rencontre ne sifflait pas le penalty pourtant évident (11e). Dans la foulée, sur une frappe de Sidibé, le milieu de terrain guingampais, repoussée par Sollacaro, Le Bris bien placé de la tête, catapulta le ballon dans les filets ajacciens (13e). Un coup dur qui ne décourageait pas les Ajacciens, décidés à revenir dans la partie. Et sur un corner d’Anziani, Basilio se trouait et un défenseur guingampais repoussa miraculeusement le ballon sur sa ligne. Mais trop brouillons dans le dernier geste, les Ajacciens perdaient de leur allant et sur un débordement de Picard, Nair trouvait le poteau de Sollacaro mais Le Bris, encore bien placé, trompait finalement le gardien ajaccien (42e) et signait ainsi un doublé pour son premier match titulaire avec Guingamp depuis son prêt de Lorient. Juste avant la mi-temps, Anziani rata bien le cadre de Basilio mais l’ACA manquait clairement de tranchant pour espérer mieux.