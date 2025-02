​Inauguration du nouvel hôpital d’Ajaccio : l’État confirme de nouveaux équipements pour renforcer l’offre de soins

Arrivée tôt dans la matinée à Ajaccio, une importante délégation ministérielle, menée par Laurent Marcangeli, ministre de l’Action publique, et Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, a visité le nouvel hôpital de la ville. Ils étaient accompagnés de nombreuses personnalités politiques, parmi lesquelles les parlementaires insulaires Paul-André Colombani, François-Xavier Ceccoli et Xavier Lacombe, ainsi que le préfet de Corse, Jérôme Filippini, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, et Danielle Antonini, représentant la Collectivité de Corse.



Guidée par Jean-Luc Pesce, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, la délégation a parcouru plusieurs services, avec un arrêt prolongé au sein du service d’oncologie, récemment transféré depuis Castelluccio. La visite s’est achevée par la découverte des installations du nouveau caisson hyperbare, un équipement de pointe désormais disponible sur l’île.



"Avec cet hôpital, des équipements plus modernes sont arrivés"

À l’issue de cette visite, Catherine Vautrin a salué l’engagement des soignants et souligné l’importance des équipements médicaux adaptés aux réalités insulaires. « Notre mission aujourd’hui, c’est de mettre à votre disposition des outils qui doivent être au service des patients. Cette île montagne, qui n’a pas d’équivalent sur le territoire national, nécessite que l’on soit conscients de ses spécificités et de l’importance des équipements qui doivent être là au service de ses habitants », a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur les avancées technologiques dont bénéficie désormais l’établissement, notamment en matière de cancérologie. « Aujourd’hui, cet hôpital est un centre de référence avec le Continent, en lien avec l’hôpital Gustave Roussy, pour le traitement des cancers », a-t-elle ajouté.



Le nouveau caisson hyperbare, dont les usages vont bien au-delà des accidents de plongée, a également été mis en avant. « Il concerne aussi les patients atteints de diabète. C’est important de pouvoir apporter des réponses ici, sans être obligé d’aller sur le continent. C’est une réponse de proximité pour les résidents de l’île », a souligné la ministre.