​Football. La DNCG valide l’accession du GFCA en National 3

Après des années sombres, l’ancien capitaine gazier a également ajouté que « cette décision vient saluer la gestion rigoureuse menée par la direction du club et l’ensemble de ses équipes administratives et financières, dans un contexte toujours exigeant pour les clubs amateurs. Le Gazélec FC Ajaccio poursuit ainsi son travail de structuration et de développement, avec pour ambition de consolider son projet sportif et de continuer à faire rayonner fièrement nos couleurs ».



La reprise de l’entrainement a été fixée au 10 juillet tandis que la première journée du championnat de National 3 aura lieu le 23 août dans l’attente de la composition des groupes. Un stage de préparation se déroulera du 28 au 31 juillet du côté de Moriani. Plusieurs matchs amicaux sont d’ores et déjà prévus avec une rencontre face au Gallia Lucciana le 26 juillet à Mezzavia puis face au FC Borgo (01/08), Furiani (06/08, le FC Balagne (09/08) et enfin face à la réserve du SC Bastia le 16/08 à Mezzavia.