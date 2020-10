​Festival Corsica.doc : Soirée de palmarès à Ajaccio

Cette soirée de palmarès commence de la plus belle des manières par une traditionnelle chanson composée et interprétée par l’équipe des bénévoles. Installés dans les escaliers du Palais des Congrès, sur un air jazzy, ils apportent de la bonne humeur malgré les masques. Ils sont d’ailleurs longuement applaudis par des spectateurs venus en nombre.



Jury jeune

La grande soirée de remise des prix se déroule dans la salle du Palais où on été projeté plusieurs films dans la journée. Après les habituels remerciements – public et privé –, Annick Peigne-Guily appelle le jury jeune sur scène. Cosmopolite – ils viennent de Galice, du Pérou, de Corse et d’Allemagne – il décerne son prix du court métrage à Blakata de Camille Varenne qui vient, émue récupérer son prix. Le prix du long revient lui à The last hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe, qui ont dû repartir de Corse mais qui ont envoyé une vidéo de remerciement. A noter que le film fait partie de la sélection de Cannes de l’ACID 2020 et qu’il sera diffusé prochainement à la Cinémathèque de Corse.



Jury pro

En parlant de cinémathèque, l’actuel directeur, Antoine Filippi est sur la scène. À ses côtés, Richard Copans, Dominique Auvray, Gilles Rousseau et Marie-Hélène Folacci complètent ce jury professionnel. C’est Richard Copans, le président de ce jury, qui prend la parole pour évoquer «… ce 400 mètres haies de films. On a enchaîné pendant deux jours, un programme chargé et de qualité. » Il poursuit : « Nous avons eu pas mal de discussion mais plusieurs films ont fini par se détacher. » Le prix du court métrage est remis à Mat et les Gravitantes de Pauline Pénichout. Un portrait vif et intime d’une jeune femme, un film de fin d’étude de la Femis. Pauline, via une courte vidéo, assise à la terrasse d’un café parisien, en profite pour remercier le jury. Le prix du long métrage revient lui à Aswang d’Alyx Ayn Arumpac. « Un film magnifique et tellement important sur ce qui se passe aujourd’hui aux Philippines » précise le président du Jury. C’est le producteur qui reçoit ce prix avec un message de la réalisatrice : « Je dédicace ce prix à tous les réalisateurs qui travaillent pour les droits de l’homme ! »



Mention

Enfin, le jury a tenu à remettre une mention spéciale à After Work de Julia Pinget qui est particulièrement heureuse tant « ce projet était dur à porter » confie-t-elle sur scène. Gilles Rousseau, directeur adjoint à la programmation au Forum des images s’engage auprès ce ces réalisat.eur.rice.s à diffuser leurs films au Forum, à Paris « si les productions le permettent évidemment. »



Avant de terminer et de laisser la place au film, Annick Peigne-Guily invite toute son équipe et les bénévoles à la rejoindre sur scène afin qu’ils profitent à leur tour d’applaudissements amplement mérités. A l’issue de cette remise de prix, Corsica.Doc a choisi de diffuser le film culte de François Truffaut datant de 1970, L’Enfant Sauvage afin de clore en beauté cette soirée.



Clôture ce dimanche

La 14e édition de Corsica.Doc s'est achevé ce dimanche 18 octobre à l'Espace Diamant avec la projection du film Still Recording de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub qui propose la radiographie d’un territoire insoumis – la Syrie – avec un regard d’une densité exceptionnelle sur la guerre dans un mouvement de cinéma et d’humanité saisissant. A l’image de l’ensemble de la programmation de cette très belle édition 2020.