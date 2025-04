​EDF Corse renouvelle son engagement auprès de l’association Inseme

Partenaires depuis plusieurs années, l’association Inseme et EDF Corse ont renouvelé leur convention pour 2025-2026, ce lundi matin, dans les locaux ajacciens de la direction régionale. Depuis 2018, EDF soutient l’association insulaire à travers différentes formes d’engagement. C’est en 2020 que le partenariat a été formalisé par une convention structurée autour d’objectifs clairs : faciliter l’hébergement des familles contraintes de se rendre sur le Continent pour accéder aux soins médicaux.



Pour Marie-France Medurio, membre du Conseil d’administration : « Nous sommes très heureux d’être ici car notre collaboration avec EDF est loin d’être une première. Cela fait plusieurs années, et notamment depuis l’arrivée de Vincent De Rul, que notre partenariat est monté en puissance. Leur soutien se manifeste notamment par l’achat et le financement de ces boîtes tirelires "Casa Rossa". On les retrouve sur toutes nos manifestations partout en Corse : lors des tournois sportifs, foires, lotos ou encore repas caritatifs. Notre partenaire nous permet de les financer. »



Neuf appartements à Marseille, Paris et Nice au profit des familles de malades

Depuis 2021, EDF est devenu un mécène essentiel, notamment à travers l’opération Casa Rossa. Ces boîtes à dons rouges, installées lors de nombreux événements en Corse, permettent de collecter des fonds intégralement dédiés au financement des frais d’hébergement des familles accompagnantes.

Grâce à ses mécènes et à ce dispositif, Inseme est aujourd’hui propriétaire de neuf appartements à Marseille, Paris et Nice, mis à disposition des familles des malades.



Vincent De Rul, directeur régional d’EDF Corse, souligne : « On partage avec Inseme les mêmes valeurs de solidarité, d’accompagnement et de proximité envers les personnes qui en ont besoin. Leur action est très concrète et bénéficie à l’ensemble des gens qui, un jour ou l’autre, pourraient se retrouver dans le besoin. On est tous concernés par cette situation. Les différentes aides apportées par l’association sont extrêmement précieuses et nécessaires. C’est pour nous une évidence d’être partenaire d’Inseme, d’être à leurs côtés et de les aider dans leur capacité à accompagner les gens qui ont besoin d’aller se faire soigner sur le Continent. »



Chaque centime versé dans une Casa Rossa contribue ainsi directement à alléger le poids financier qui pèse sur les familles lors de leurs déplacements pour raisons médicales.