​Des enfants en vacances toute l’année grâce au Secours Populaire de Corse

Des liens étroits se sont noués entre l’association et le pays d’Afrique de l’Ouest à travers le programme "Village Copain du Monde". Dès l’été prochain, six jeunes corses se rendront près de la ville de Saint-Louis, où ils participeront à des actions de solidarité : "Ils vont contribuer à l’amélioration de l’école, mais aussi mener des initiatives écologiques comme la réimplantation d’arbres dans la mangrove ou l’installation de panneaux solaires pour alimenter le forage."



Des initiatives pour les plus grands

L’action du Secours populaire de Corse ne se limite pas aux enfants. Des adolescents et jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans bénéficient également d’opportunités de séjours éducatifs et d’activités sportives. Des initiations à la voile sont proposées à Ajaccio avec l’association Grande Zot, ainsi que des voyages aux Glénan, à Marseille et à Paris, comprenant des visites culturelles. "L’objectif est de leur permettre de découvrir d’autres horizons et de gagner en autonomie, en apprenant à se débrouiller seuls dans un environnement inconnu", souligne l’association. De bien belles initiatives alors que la précarité gagne de plus en plus de terrain aussi bien sur le Continent qu’en Corse.