​Championnats de France Tennis : l’ASPTT Ajaccio reçoit les Nordistes du TC Madeleine ce dimanche

Les terrains de l’ASPTT Ajaccio Tennis vont particulièrement s’animer ce dimanche 18 janvier (à partir de 9 heures) avec la rencontre entre les locaux et les Nordistes du TC Madeleine pour le compte des 32 e de finale des championnats de France en +35 ans.

Champions régionaux par équipes en octobre dernier, Marc-Aurèle Armani (15), Gilles Ponzevera (3/6), Sylvain Ciabrini (15/2), Christophe Elperding (15/2), Mickaël Boléat (15) et Laurent Carcopino (15/1), Paul-Vincent Franceschini (15/1) entrent en lice en championnats de France. Une bien belle récompense pour la bande de copains : « Après avoir été champions de Corse, nous sommes heureux maintenant de pouvoir représenter notre île dans cette compétition relevée et on espère passer ce premier tour face à une équipe qui comptent de nombreux joueurs de seconde série » explique Marc-Aurèle Armani, entraineur au sein du club de la périphérie ajaccienne, en compagnie de Théo Boses, Jules Gally et Nuno.



De nombreux titres régionaux par équipes en octobre

Arrivé cet été, après le départ de l’ancienne équipes des installations municipales du TC Casone, et rejoint par de nombreux compétiteurs à ses côtés, le tennisman ajaccien ajoute : « L’intégration des nouveaux joueurs s’est parfaitement déroulée grâce notamment à l’équipe dirigeante en place, avec Laurent Carcopino et Patrick Blasi. Rapidement, les résultats se sont d’ailleurs fait sentir. Dans beaucoup des équipes, il y a eu une belle fusion entre anciens du club et anciens du Casone pour porter haut les couleurs de l’ASPTT ».

Grâce au travail de formation entamé depuis plusieurs années au sein du club omnisports et ce nouvel apport, l’ASPTT Ajaccio a d’ailleurs remporté de nombreux titres de champions régionaux cet automne en 11/12 ans garçons (qui se déplaceront en mars prochain aux championnats de France), 13/14 ans filles, 15/16 ans filles et 17/18 ans garçons ainsi qu’en +35 hommes et femmes. Elke, Mayana, Marine, Anne et Cécile se déplaceront ce week-end à Paris également dans le cadre des 32e de finale des championnats de France.



L’année sportive 2025/2026 débute ainsi sous les meilleurs auspices pour l’ASPTT Ajaccio, qui vise de nombreux titres pour le reste de la saison et notamment en championnat régional pré-nationale avec pour ambition affichée d’intégrer la Nationale 4, ainsi que pour les championnats de corse individuels qui se dérouleront du 6 au 9 juin 2026, pour la première fois, au Centre de Ligue de Lucciana.