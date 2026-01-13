​Championnats de Corse d’escalade : la relève insulaire confirme sa montée en puissance

Pendant deux jours, les murs du Palatinu à Ajaccio, puis ceux de la salle de Chabrières à Corte, ont accueilli le principal rendez-vous annuel de l'escalade en Corse. Organisée par la Ligue Corse Montagne Escalade, le championnat de Corse d'escalade a rassemblé des athlètes de toutes générations, des catégories U11 jusqu’aux vétérans. « Toutes les tranches d’âge étaient représentées. C’est clairement le plus grand événement escalade de l’année sur l’île », souligne Yann Vacher, président de la commission escalade de la ligue régionale.
Si le nombre de participants reste globalement stable d’une édition à l’autre, le constat est sans appel du côté des performances. Dans un contexte marqué par un déficit d’infrastructures, comme dans de nombreuses disciplines sportives insulaires, les grimpeurs corses continuent pourtant de franchir des paliers. « La progression est impressionnante, notamment chez les jeunes. Certains ont déjà atteint les finales des championnats régionaux continentaux et confirment logiquement leur niveau ici », analyse Yann Vacher. Une dynamique particulièrement visible lors des dernières épreuves disputées dimanche à Corte.
Cap sur les championnats de France
Cette montée en puissance place désormais les meilleurs grimpeurs corses à hauteur du top 30 national. « Notre niveau moyen actuel correspond à ce qui était notre meilleur niveau il y a trois ans », observe le responsable fédéral. Une évolution qui ouvre naturellement les portes du très haut niveau : plusieurs athlètes insulaires s’apprêtent à défendre leurs chances lors des championnats de France, programmés dans quinze jours à Chamonix.
Autre indicateur fort de la bonne santé de la discipline : la stabilité du nombre de licenciés, qui permet un travail de fond sur la formation et la performance. Aujourd’hui, sept jeunes grimpeurs corses bénéficient du statut de sportif de haut niveau et sont suivis, en partie, au CSJC d'Ajaccio. Autant de signaux positifs qui confirment que l’escalade corse, discrète mais ambitieuse, est bel et bien engagée dans une phase d’ascension durable.
Les résultats
BLOCS :
U11 Femme :
1 - ARAGON MONTAGNI Ghjulia - CORSICA ROC
2 - PIERI Valentina - ASSOCIATION CORSICA
3 - CESARI Carmen - PIETROSELLA ESCALADE
U11 Homme :
1 - BENZIDI Noam - ASSOCIATION CORSICA
2 - FRINZINE Antoine - BLOC SESSION
3 - MARTINI Mattéo - BLOC SESSION
U13 Femme :
1 - PIERI Anna Dea - PIETROSELLA ESCALADE
2 - CHIAPPINI Carla-Maria - BLOC SESSION
3 - CIOSI Lisana - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U13 Homme :
1 - MOUCHET Manoa - PIETROSELLA ESCALADE
2 - MASSA Augustin-Pierre – BLOC SESSION
3 - HAVEZ Nathan - CORSICA ROC
U15 Femme :
1 - RIBERA Noélie - PIETROSELLA ESCALADE
2 - ANGELI Liria - SERENA GRIMP'
3 - LENOIR PAPACEIT Noémie - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U15 Homme :
1 - MOUCHET Tito - PIETROSELLA ESCALADE
2 - BERGES Timothé - CORSICA ROC
3 - VACHER Nino - I MUNTAGNOLI
U17 Femme :
1 - HECKMANN Sarah - BLOC SESSION
2 - LIBOUREL Charlie - CORSICA ROC
3 - NASSER Arwen - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U17 Homme :
1 - SAUVAGNAC Lysandre - CORSICA ROC
2 - DURANTON Yann - CORSICA ROC
3 - COMBOUE Romain -CORSICA ROC
U19 Femme :
1 - FOUCHE Philippine - I MUNTAGNOLI
2 - GUERRINI Charlotte - BLOC SESSION
3 - RIGAUT Solene - CORSICA ROC
U19 Homme :
1 - FRESI Jean Antoine - CORSICA ROC
2 - CESARANO Alexis - CORSICA ROC
3 - RUBIO Noa - BLOC SESSION
SENIOR Femme :
1 - GAULT Elodie - BLOC SESSION
1 - ISSARTEL Oyhana - I MUNTAGNOLI
2 - WILHELM India - SERENA GRIMP
SENIOR Homme :
1 - MAGNAN Gaëtan – BLOC SESSION
2 - GUITTON Brieuc - CORSICA ROC
VETERAN HOMME :
1 - VALETTE Franck - BLOC SESSION
2 - BURGUN luc - PIETROSELLA ESCALADE
3 - RUBIO Franck - BLOC SESSION
VETERAN Femme :
1 - MARLIN Aurélie - CORSICA ROC
DIFFICULTES :
U11 Femme :
1 - FONCK Zoe - SERENA GRIMP'
2 - ABID Eya - SERENA GRIMP'
3 - PIERI Valentina - ASSOCIATION CORSICA
U11 Homme :
1 - BENZIDI Noam - ASSOCIATION CORSICA
2 - MARTINI Mattéo - BLOC SESSION
3 - FRINZINE Antoine - BLOC SESSION
U13 Femme :
1 - ROSSINI Alexie - SERENA GRIMP'
2 - PERI Anna-Dea - PIETROSELLA ESCALADE
3 - CIOSI Lisana - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U13 Homme :
1 - MOUCHET Manoa - PIETROSELLA ESCALADE
2 - MASSA Augustin-Pierre – BLOC SESSION
3 - HAVEZ Nathan - CORSICA ROC
U15 Femme :
1 - ANGELI Liria - SERENA GRIMP'
2 -LENOIR PAPACEIT Noémie - I MUNTAGNOLI DI BORGU
3 - RIBERA Noélie - PIETROSELLA ESCALADE
U15 Homme :
1 - MOUCHET Tito - PIETROSELLA ESCALADE
2 - VACHER Nino - I MUNTAGNOLI
3 - MARANELLI Carl’Andria – CORSICA ROC
U17 Femme :
1 - LIBOUREL Charlie - CORSICA ROC
2 - HECKMANN Sarah - BLOC SESSION
3 - BONNEFOY Louise - PIETROSELLA ESCALADE
U17 Homme :
1 - DURANTON Yann - CORSICA ROC
2- SAUVAGNAC Lysandre - CORSICA ROC
3 - SARROLA Francescu - CORSICA ROC
U19 Homme :
1 - FRESI Jean Antoine - CORSICA ROC
2 - CESARANO Alexis - CORSICA ROC
3 - MANUEL MONDOLONI Ange - I MUNTAGNOLI DI BORGU
VITESSE :
U11 Femme :
1 - MARCHAND Anaé - PIETROSELLA ESCALADE
2 - PIERI Valentina - CORSICA ROC
3 - FONCK Zoe - SERENA GRIMP'
U11 Homme :
1 - BENZIDI Noam - CORSICA ROC
2 - BASSAC Swann - CORSICA ROC
3 - MARTINI Mattéo - BLOC SESSION
U13 Femme :
1 - ROSSINI Alexie - SERENA GRIMP'
2 - PIERI Anna Dea - PIETROSELLA ESCALADE
3 - CIOSI Lisana - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U13 Homme :
1 - MOUCHET Manoa - PIETROSELLA ESCALADE
2 - MASSA Augustin-Pierre - BLOC SESSION
3 - GAROFALO Adam- PIETROSELLA ESCALADE
COMBINE : (VITESSE, BLOCS, DIFFICULTES)
U11 Femme :
1 - PIERI Valentina - CORSICA ROC
2 - FONCK Zoe - SERENA GRIMP'
3 - ARAGON MONTAGNI Ghjulia - CORSICA ROC
U11 Homme :
1 - BENZIDI Noam - CORSICA ROC
2 - MARTINI Mattéo - BLOC SESSION
3 - FRINZINE Antoine - BLOC SESSION
U13 Femme :
1 - PIERI Anna Dea - PIETROSELLA ESCALADE
2 - ROSSINI Alexie - SERENA GRIMP'
3 - CIOSI Lisana - I MUNTAGNOLI DI BORGU
U13 Homme :
1 - MOUCHET Manoa - PIETROSELLA ESCALADE
2 - MASSA Augustin-Pierre - BLOC SESSION
3 - HAVEZ Nathan - CORSICA ROC
