​Bloc contest du Corsica Roc à Ajaccio : un week-end d’escalade placé sous le signe de la convivialité

Les résultats par catégories

U 11 Filles :

1 Aragon Montemagni Ghjulia - Corsica Roc

2 Oppo Valentine - Bloc Session

3 Abid Eya - Serena grimp



U 11 Garçons :

1 Frinzine Antoine - Bloc Session

2 Martini Mattéo - Bloc Session

3 Massa Marc'Anghjulu - Bloc Session



U13 Filles :

1 Peri Anna-Dea - Pietrosella escalade

2 Rossini Alexie - Serena grimp

3 Chiappini Carla-Maria - Bloc session



U13 Garçons :

1 - Mouchet Manoa - Pietrosella Escalade

2 - Benzidi Noam - Corsica Roc

3 - Massa Augustin - Bloc Session



U15 Filles :

1 - RIBERA Noélie - Pietrosella Escalade

2- RUBIO Prunille - Bloc Session

3 - Forini Nina - Bloc Session



U15 Garçons :

1 - Mouchet Tito - Pietrosella Escalade

2 - Maranelli Carl’andria - Corsica roc

3 - Berges Timothe - Corsica Roc

U17 Filles :

1 - HECKMANN Sarah - Bloc Session

2 - Libourel Charlie - Corsica Roc

3 - Bonnefoy Louise - Pietrosella Escalade



U17 Garçons :

1 - Baldovini Andrea - I Muntagnoli di Corti

2 - Sauvagnac Lysandre - Corsica Roc

3 - Pierret Yoann - Corsica Roc



Femmes Confirmées

1 - Vignon Manon - I Muntagnoli di Corti

2 - Gault Elodie - Bloc Session

3 - ISSARTEL Oyhana - I Muntagnoli di Corti



Hommes confirmés :

1 - Magnan Gaëtan - Bloc Session

2 - Gensollen Nicolas - I Muntagnoli du Corti

3 - Cesarano Alexis - Corsica Roc



Femmes Intermédiaires :

1 - Kelner Maëlle - I Muntagnoli di Corti

2 - Bron Clémentine

3 - MARZOLLA Valentine Serena Grimp’



Hommes Intermédiaires :

1 - Souchard Thierry- Corsica Roc

2 - Nicolsky Basile - Corsica Roc

3 - Poggi Alexandre



Femmes Débutantes :

1 - RAMPON Luisa

2 - Vadeboin Clara - I Muntagnoli di Corti

3 - PAULEAU Emma



Hommes Débutants

1 - Heuzé Guillaume - Corsica Roc

2 - RUBIO Franck - Bloc Session

3 - Thiercelin Nicolas

