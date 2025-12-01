​Bloc contest du Corsica Roc à Ajaccio : un week-end d’escalade placé sous le signe de la convivialité

Le Bloc Contest 2025 du Corsica Roc a rassemblé près de 120 participants issus de toute la Corse (photos Denis Molinas)
Organisé chaque année depuis maintenant quatre éditions, le Bloc Contest du Corsica Roc, a rassemblé près de 120 participants, venus de toute la Corse — de Corte, Bastia, Ghisonaccia, la Balagne ou encore Pietrosella. Avec pour près de deux tiers des compétiteurs, des jeunes grimpeurs, preuve de l’enthousiasme et d’une dynamique encourageante pour la discipline. Sous l’impulsion de Basile Nicolsky, président du Corsica Roc, et de toute son équipe et ses bénévoles, cette rencontre a su conserver son esprit convivial : « C’est une compétition que nous organisons chaque année depuis 4 ans. C’est une compétition d’escalade de bloc où les athlètes grimpent à 3/4 mètres de hauteur. C’est une manifestation conviviale qui permet d’échanger avec les grimpeurs venus de toute la Corse »., souligne-t-il.
Les blocs, entièrement renouvelés pour l’occasion, ont offert un terrain de jeu exigeant, mais ludique, où les grimpeurs ont pu s’exprimer librement selon le principe du contest : chacun tente les voies à son rythme pendant plusieurs heures, sans élimination, dans une atmosphère mêlant entraide et dépassement de soi Fondée en 1991, l’association Corsica Roc reste un pilier de l’escalade en Corse, avec près de 185 licenciés FFME et une activité en constante expansion. Prochaine étape pour les grimpeurs : le championnat régional, prévu début janvier 2026.
Les résultats par catégories
U 11 Filles :
1 Aragon Montemagni Ghjulia - Corsica Roc
2 Oppo Valentine - Bloc Session
3 Abid Eya - Serena grimp
U 11 Garçons :
1 Frinzine Antoine - Bloc Session
2 Martini Mattéo - Bloc Session
3 Massa Marc'Anghjulu - Bloc Session
U13 Filles :
1 Peri Anna-Dea - Pietrosella escalade
2 Rossini Alexie - Serena grimp
3 Chiappini Carla-Maria - Bloc session
U13 Garçons :
1 - Mouchet Manoa - Pietrosella Escalade
2 - Benzidi Noam - Corsica Roc
3 - Massa Augustin - Bloc Session
U15 Filles :
1 - RIBERA Noélie - Pietrosella Escalade
2- RUBIO Prunille - Bloc Session
3 - Forini Nina - Bloc Session
U15 Garçons :
1 - Mouchet Tito - Pietrosella Escalade
2 - Maranelli Carl’andria - Corsica roc
3 - Berges Timothe - Corsica Roc
U17 Filles :
1 - HECKMANN Sarah - Bloc Session
2 - Libourel Charlie - Corsica Roc
3 - Bonnefoy Louise - Pietrosella Escalade
U17 Garçons :
1 - Baldovini Andrea - I Muntagnoli di Corti
2 - Sauvagnac Lysandre - Corsica Roc
3 - Pierret Yoann - Corsica Roc
Femmes Confirmées
1 - Vignon Manon - I Muntagnoli di Corti
2 - Gault Elodie - Bloc Session
3 - ISSARTEL Oyhana - I Muntagnoli di Corti
Hommes confirmés :
1 - Magnan Gaëtan - Bloc Session
2 - Gensollen Nicolas - I Muntagnoli du Corti
3 - Cesarano Alexis - Corsica Roc
Femmes Intermédiaires :
1 - Kelner Maëlle - I Muntagnoli di Corti
2 - Bron Clémentine
3 - MARZOLLA Valentine Serena Grimp’
Hommes Intermédiaires :
1 - Souchard Thierry- Corsica Roc
2 - Nicolsky Basile - Corsica Roc
3 - Poggi Alexandre
Femmes Débutantes :
1 - RAMPON Luisa
2 - Vadeboin Clara - I Muntagnoli di Corti
3 - PAULEAU Emma
Hommes Débutants
1 - Heuzé Guillaume - Corsica Roc
2 - RUBIO Franck - Bloc Session
3 - Thiercelin Nicolas
