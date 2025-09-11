​Bastelicaccia : un match amical entre anciens de l’ACA et du GFCA pour la bonne cause

Ambassadeur de France Alzheimer en Corse et président de l’Amicale des anciens joueurs du GFCA, Jean-Jules Miniconi va combiner ses deux fonctions pour la bonne cause. À son initiative, et en partenariat avec l’association locale de France Alzheimer présidée par Marie-Josée Joly et Jean-Marc Cresp, une rencontre sportive et conviviale sera organisée ce samedi 13 septembre à 17h au stade de Bastelicaccia. « Chaque année, nous organisons des évènements dans le cadre de la journée mondiale d’Alzheimer. Nous avons ainsi décidé de faire un match entre les anciens de l’ACA et du GFCA pour apporter notre pierre à l’édifice concernant le combat contre cette maladie et honorer également la mémoire des sportifs ajacciens, disparus cette année », indique Jean-Jules Miniconi. Ces derniers mois, plusieurs rencontres entre anciens des deux clubs ajacciens ont déjà été organisés dans un esprit festif.



Des trophées en mémoire de Pascal Risterucci, Albert Vannucci, Robert Nari et Guy Calleja



Lors de cette rencontre qui s’annonce très conviviale, plusieurs distinctions hommages seront remises avec notamment des trophées Albert Vannucci, Robert Nari, Pascal Risterucci et Guy Calleja. François Paoli et Jean-Claude Giusepacci, sont encore en train de concocter l’effectif des « Diables Rouges » où devraient figurer Loulou Poggi, Stéphane Romani ou encore Jean-Marie Ferri tandis que Toussaint Martinetti et Jean-Xavier Stefanaggi, sont en train de convoquer les anciens des « Rouge et Blanc » : « La devise de notre association, c’est « ne meurent que ceux que l’on oublie », c’est donc très important de perpétuer la mémoire de toutes ces anciennes gloires » conclut Jean-Jules Miniconi. Après le match, dont l’entrée sera gratuite, un apéritif offert par la municipalité, en présence d’Antoine Ottavi, le maire de la commune, conclura la manifestation dans la bonne humeur. À noter que Bastelicaccia fait désormais partie des communes corses ayant signé la « charte de ville aidante pour les malades d’Alzheimer », un dispositif qui permet de mieux prévenir et combattre la maladie.