​Assemblée de Corse : une session sur fond de crise agricole…

L’actualité, en cette première journée de session au sein de l’hémicycle, aura été fortement marquée par la crise des agriculteurs, dont une délégation a été reçue, en début d’après-midi, par les présidents de l’Assemblée et de l’Exécutif de Corse ainsi que tous les présidents des groupes de l’Assemblée de Corse. Au programme toutefois, en guise de préambule à cette session, un ordre du jour peu conséquent. Quinze questions orales, dans la matinée, portant sur des thèmes tels que la pollution des ports, les services publics, les transports scolaires, le transport des personnes en situation de handicap, la station de Vetta di Muru, la gestion des terrains du conservatoire du littoral dans l’Extrême-Sud, le plan de lutte contre la précarité, la gestion des déchets, le développement de la filière Lauze en Corse, le patrimoine, l’irrigation de la vallée de la Grossa, les femmes et la ruralité, les contrats éducatifs locaux, l’implantation d’un nouvel établissement secondaire – lycée général et technologique - sur le bassin de vie ajaccien et la marque Corsica Made.





Le dossier agricole en fil rouge…

La séance s’est ensuite ouverte par une minute de silence observée à la mémoire de Marcel Feydel, ancien élu territorial et maire de Saint-Florent de 1974 à 2001. Avant le vote de trois rapports, il a bien sûr été question de la crise des agriculteurs, un dossier d’actualité particulièrement chaud. Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée a réitéré son soutien « au président Colombani et aux agriculteurs désespérés. Les modalités des aides ont été changées unilatéralement, excluant du dispositif, nos espaces agricoles traditionnels (maquis, montagne, chênaie, châtaigneraie. Aujourd’hui, l’Etat ne veut plus reconnaître que l’on peut produire sur ces terres alors que nous le faisons depuis des siècles…En mars dernier, nous avions déjà pris une résolution au sein de l’hémicycle, s’inquiétant du changement des règles et demandant le maintien du dispositif accepté en 2015 par le Ministère… En guise de réponse, l’Etat prône la répression… »

Gilles Simeoni, président de l’Exécutif lui a emboîté le pas… « L’agriculture constitue l’un des volets sur lesquels repose notre projet de société, la nécessité d’un nouveau modèle s’impose avec l’urgence de réfléchir à demain tout en prenant en compte aujourd’hui… »





Le film « Aiò zitelli » diffusé

Avant la suspension de séance, trois rapports sur les quarante-sept qui vont s’étaler sur les deux jours de session, ont été votés. Le social, la vie associative (incluant les aides au sport), le foncier, la formation, la culture et le patrimoine, l’agriculture, les finances (budget-fiscalité), l’administration générale, les affaires européennes, la langue corse, l’action économique, les questions diverses marquées par la désignation d’un nouveau directeur du CSJC ont composé le deuxième acte de la session. Avec un temps fort, la diffusion, du film de Jean-Marie Antonini « Aiò Zitelli » d’après une BD de Frédéric Bertocchini et le vote d’une résolution solennelle demandant la réhabilitation des soldats corses et de toutes origines et nationalités « fusillés pour l’exemple »… La modification du décret relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) constituera, avec les motions, le temps fort de la journée de ce vendredi.

Mais l'essentiel était sans doute ailleurs en ce mercredi...