​Anthony Lippini, nouvel entraineur de l’AC Ajaccio


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 9 Septembre 2025 à 13:58

Alors que le nouveau bureau de l’association a élu hier Michaël Torre, à la tête du club, l’AC Ajaccio tient également son nouvel entraineur ! C’est Anthony Lippini, ancien coach des U17 nationaux, qui a été choisi pour prendre les rênes des « Rouge et Blanc ». L’AC Ajaccio, qui évoluera en Régional 2, se rendra à Furiani le 5 octobre prochain pour son premier match dans son nouveau championnat.



Anthony Lippini est le nouvel entraineur de l'AC Ajaccio (photo : Facebook de l'AC Ajaccio)
Ancien défenseur biancu è rossu, figure de la montée historique en Ligue 1 en 2010 et fort de 123 matchs disputés sous le maillot ajaccien, Anthony Lippini prend en main le groupe fanion qui évoluera cette saison en Régional 2. La saison passée, le technicien de 37 ans avait conduit les U17 Nationaux à une éclatante première place, en duo avec Patrick Moreau. Un succès qui a convaincu le bureau de l’association de lui confier les rênes d’une équipe en reconstruction. « Son rôle s’inscrit dans le sens de l’histoire du club », glisse un dirigeant, misant sur sa connaissance de la maison ajaccienne et son attachement aux couleurs.

Les joueurs reprendront l’entraînement ce jeudi 11 septembre, avant un premier rendez-vous de championnat à Furiani, le 5 octobre. D’ici quelques jours, le club devrait communiquer l’effectif qui sera mis à disposition de l’entraineur.

 




