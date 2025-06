​Ajaccio : un parc urbain de 8 hectares va être aménagé à l'entrée de ville

Un parc, trois espaces, trois ambiances

Accessible à deux endroits aux piétons, sous le téléphérique par la gare de Saint-Joseph et celle du Mont Sant’Anghjulu, il offrira des sentiers piétonniers et cyclables pour encourager les mobilités douces, des activités de plein air et abritera une ferme pédagogique ainsi qu’une guinguette proposant boissons et repas. Porté par la SPL Ametarra, l’aménagement a été confié aux architectes « Villa Battesti », qui ont présenté aux élus leur projet, en séance du conseil communautaire : « On va intervenir par petites touches s’immiscer délicatement. La nature est déjà là, on vient seulement l’accompagner et la renforcer. On est surtout là pour la montrer aux Ajacciens et à ceux qui habitent à proximité dans un tissu urbain dense ». Ce parc de 8 hectares se décomposera en trois espaces, avec une partie basse invitant à l’évasion et à la promenade. À flanc de coteau, sur la partie intermédiaire, des équipements adaptés et durables seront installés accessibles aux PMR, ainsi que des espaces de repos ombragés, des parcours sportifs, des aires de jeu pour enfants et des aires de pique-nique. Plus haut, au sommet du Mont Sant’Anghjulu, les Ajacciens découvriront un panorama exceptionnel, avec des aires de contemplation tournées vers la mer. « Il y aura des promenades à faible pente pour les familles, d’autres un peu compliquées, mais il y aura des sentiers de marche et de trail avec des escaliers qui seront créés dans la topographie. On a voulu varier les usages au maximum, c’est un parc qui est destiné à accueillir plusieurs types de public ».



Le premier coup de pioche devrait intervenir dès la semaine prochaine pour une durée globale de 9 mois pour une ouverture prévue au printemps 2026. Au total l’opération de réaménagement s’élève à 3 638 400 € HT financés à 77% par l’Europe et le Fonds Vert de l’État.