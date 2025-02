​Ajaccio : un Super Puma pour héliporter les pylônes du futur téléporté Angelo

Les travaux du futur téléporté d’Ajaccio avancent à grands pas avant la livraison de la structure prévue pour fin août 2025. Ceux-ci entrent désormais dans leur dernière ligne droite et demandent des moyens exceptionnels pour faire face aux nombreuses difficultés d’ordre géographique, notamment l’installation des pylônes n°8, 9 et 10. Certains, inaccessibles aux camions-grues, ont nécessité l’intervention d’un hélicoptère de type Super Puma, comme l’explique la cheffe de projet de la CAPA : « Ces trois pylônes mesurent entre 29 et 33 mètres de hauteur. Deux d’entre eux ont pu être partiellement équipés, mais l’un d’entre eux, n’étant pas accessible, a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de type Super Puma pour finaliser le montage, avec vingt-deux pièces à transporter au total, dont des têtes de pylônes, des balanciers et des fûts. »



L’opération, prévue de longue date, a duré toute la journée du mardi 4 février et a été effectuée par un sous-traitant autrichien de l’entreprise Poma, maître d’œuvre du chantier. Tous les autres pylônes sont, quant à eux, d’ores et déjà installés.



Une autre intervention héliportée pour installer le pré-câble

Dans le même temps, l’opération de déroulage du pré-câble est actuellement en cours entre les gares de Mezzavia et du Stiletto. Celle reliant la gare du Stiletto à celle du Parc Urbain (n°2) sera effectuée le mercredi 12 février, sous réserve des conditions météorologiques. « Cette opération se déroulera une nouvelle fois grâce à l’intervention d’un hélicoptère de type Écureuil. Durant ces travaux, toute la zone du Stiletto sera fermée au public. Nous avons pris des arrêtés d’interdiction au massif du Stiletto et la police intercommunale est sur place pour empêcher les gens d’y accéder. C’est provisoire, tout sera rouvert dès la fin des travaux. »



Le câble définitif, qui supportera les 6 kilomètres de trajet du téléporté, arrivera quant à lui la semaine prochaine par bateau.