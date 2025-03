​Ajaccio : le sarcophage du Bon Pasteur fait peau neuve avant son retour à Saint-Jean

Exposé à l’Antiquarium de Saint-Jean à partir du 9 avril

Quatre-vingt sept ans après sa découverte, c’est donc une nouvelle page qui va s’écrire pour ce sarcophage avec le convention signée entre la Ville d’Ajaccio, la Direction des Affaire Culturelles de Corse (DRAC) et la Société archéologique de Corse du Sud, qui autorise le déplacement de ce vestige datant du IVe siècle et classé au titre des Monuments Historiques en 1939 pour qu’il soit désormais conservé et présente au public à l’Antiquarium de Saint-Jean d’ici trois semaines, pour le plus grand plaisir de Marie-Laure Mattei-Mosconi, directrice du Patrimoine de la Ville d’Ajaccio : « C’est très important car on parle quand même d’un des objets archéologiques les plus parlants retrouvé sur le site paléochrétien de l’espace Saint-Jean. Depuis 1960, il n’avait jamais été exposé aux yeux du public. Il fait l’objet d’études poussées dernièrement, car l’objectif est de rentrer leur Histoire aux Ajacciens. Nous sommes en train de le restaurer et de le consolider avant qu’il puisse retourner à son lieu d’origine à l’Antiquarium. Il sera accompagné d’écrans qui expliqueront son histoire, ainsi que de visites guidées et commentées par le biais du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, tous âges et tous publics, afin de mieux appréhender le site et pouvoir mieux comprendre la naissance de la Ville d’Ajaccio à Saint-Jean ».



Daniel Istria, archéologue, qui avait débuté les fouilles sur l’espace de Saint-Jean, se rendra d’ailleurs bientôt dans la cité impériale pour rendre ses dernières conclusions, tout comme celles de Vassiliki Gaggadis-Robin, spécialiste des sarcophages paléochrétiens au CNRS, et qui seront dévoilées lors des journées du Patrimoine en septembre prochain.