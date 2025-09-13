​Ajaccio : la fête des associations version Casone fait l’unanimité

Plusieurs milliers de visiteurs ont afflué place du Casone pour "Associ In Festa".
Jadis organisée place Miot ou bien encore place Diamant, la fête des associations « Associ In Festa », organisée par la Ville d’Ajaccio a été délocalisée ce samedi 13 septembre du côté du Casone. Pendant toute la journée, plusieurs milliers de visiteurs ont déambulé dans ce cadre majestueux au pied de la statue Napoléon, avec plaisir et enthousiasme, comme Alexandre, jeune papa quadragénaire : « Chaque année, avec ma famille, nous participons à cette manifestation afin de faire découvrir de nouvelles disciplines à nos deux enfants. Je trouve que l’emplacement s’y prête encore mieux, car cela donne une ambiance un peu plus village et champêtre que dans les autres places où se tenait cette fête. Le cadre est fantastique, c’est très agréable de s’y promener et j’espère que cela se déroulera ici les prochaines années ».
Si rapidement, les places de stationnement le long des artères aux alentours ont été prises d’assaut, les plus malins ont regagné le site grâce à une navette mise en place par la Ville d’Ajaccio depuis la place Miot. Délégué au sport de la Municipalité, Jean-Pierre Sollacaro savourait : « Les gens apprécient ce nouveau cadre, et peut-être que cela sera pérenniser ici, on verra l’année prochaine. En tout cas, cet évènement demeure un moment important de la vie de nos associations et cela prouve également que le bassin ajaccien est de plus en plus dynamique au niveau associatif ».
Si rapidement, les places de stationnement le long des artères aux alentours ont été prises d’assaut, les plus malins ont regagné le site grâce à une navette mise en place par la Ville d’Ajaccio depuis la place Miot. Délégué au sport de la Municipalité, Jean-Pierre Sollacaro savourait : « Les gens apprécient ce nouveau cadre, et peut-être que cela sera pérenniser ici, on verra l’année prochaine. En tout cas, cet évènement demeure un moment important de la vie de nos associations et cela prouve également que le bassin ajaccien est de plus en plus dynamique au niveau associatif ».
90 associations sportives, artistiques et culturelles présentes ce samedi
Au final, près de 90 associations étaient présentes sous les chapiteaux ce samedi, qu’elles soient sportives, artistiques ou culturelles. Une présence importante pour se faire connaître ou donner envie aux plus jeunes de les rejoindre, comme pour le Taekwondo Mugunchwa Corsica de Nicolas Sanna : « Je fais partie de ceux qui font partie des plus anciens par ma présence concernant cette fête du sport et des associations d’Ajaccio. On a toujours été là et je pense que c’est très important d’y être. Cela permet aux futurs adhérents de venir découvrir notre discipline et créer des vocations » avant d’ajouter : « Même si le Taekwondo est populaire et notre club commence à avoir une certaine notoriété, il y encore des gens, qui n’arrivent pas à faire la différence entre les différents arts martiaux et le fait d’être ici leur permet d’essayer, de pratiquer et des fois de nous choisir ! ».
Chaque année, de nouveaux clubs sportifs et de nouvelles associations se créent dans le Pays Ajaccien, et cette manifestation permet pour beaucoup de se faire connaître pour recruter leurs premiers adhérents. C’était notamment le cas aujourd’hui pour la « Fléchette Ajaccienne », une nouvelle association créée par Florent Selvini : « Nous sommes le premier club de fléchette en Corse, affilié à la fédération française. Notre concept est simple : on se retrouve entre amis dans plusieurs bars de la ville pour pratiquer cette discipline. On amène nos cibles, nos fléchettes et on passe un super moment entre potes ». Très en vogue actuellement, notamment aux É.-U., la discipline se développe actuellement partout dans l’Hexagone et devrait également connaître rapidement un beau succès sur l’île. Avis aux amateurs !
Au final, près de 90 associations étaient présentes sous les chapiteaux ce samedi, qu’elles soient sportives, artistiques ou culturelles. Une présence importante pour se faire connaître ou donner envie aux plus jeunes de les rejoindre, comme pour le Taekwondo Mugunchwa Corsica de Nicolas Sanna : « Je fais partie de ceux qui font partie des plus anciens par ma présence concernant cette fête du sport et des associations d’Ajaccio. On a toujours été là et je pense que c’est très important d’y être. Cela permet aux futurs adhérents de venir découvrir notre discipline et créer des vocations » avant d’ajouter : « Même si le Taekwondo est populaire et notre club commence à avoir une certaine notoriété, il y encore des gens, qui n’arrivent pas à faire la différence entre les différents arts martiaux et le fait d’être ici leur permet d’essayer, de pratiquer et des fois de nous choisir ! ».
Chaque année, de nouveaux clubs sportifs et de nouvelles associations se créent dans le Pays Ajaccien, et cette manifestation permet pour beaucoup de se faire connaître pour recruter leurs premiers adhérents. C’était notamment le cas aujourd’hui pour la « Fléchette Ajaccienne », une nouvelle association créée par Florent Selvini : « Nous sommes le premier club de fléchette en Corse, affilié à la fédération française. Notre concept est simple : on se retrouve entre amis dans plusieurs bars de la ville pour pratiquer cette discipline. On amène nos cibles, nos fléchettes et on passe un super moment entre potes ». Très en vogue actuellement, notamment aux É.-U., la discipline se développe actuellement partout dans l’Hexagone et devrait également connaître rapidement un beau succès sur l’île. Avis aux amateurs !
-
Handball N2 - Trop brouillon, Corte tombe face à Istres (29-32)
-
Conduite sous emprise : une hausse de 75 % des interpellations dans le Grand Bastia
-
San Martino di Lota : une sculpture de Richard Orlinski vandalisée
-
Zonza - Au rendez-vous du milieu associatif
-
Tavenot (SC Bastia) après Amiens : « Une bonne base pour préparer les matchs qui arrivent »