​Ajaccio : la fête des associations version Casone fait l’unanimité

90 associations sportives, artistiques et culturelles présentes ce samedi

Au final, près de 90 associations étaient présentes sous les chapiteaux ce samedi, qu’elles soient sportives, artistiques ou culturelles. Une présence importante pour se faire connaître ou donner envie aux plus jeunes de les rejoindre, comme pour le Taekwondo Mugunchwa Corsica de Nicolas Sanna : « Je fais partie de ceux qui font partie des plus anciens par ma présence concernant cette fête du sport et des associations d’Ajaccio. On a toujours été là et je pense que c’est très important d’y être. Cela permet aux futurs adhérents de venir découvrir notre discipline et créer des vocations » avant d’ajouter : « Même si le Taekwondo est populaire et notre club commence à avoir une certaine notoriété, il y encore des gens, qui n’arrivent pas à faire la différence entre les différents arts martiaux et le fait d’être ici leur permet d’essayer, de pratiquer et des fois de nous choisir ! ».



Chaque année, de nouveaux clubs sportifs et de nouvelles associations se créent dans le Pays Ajaccien, et cette manifestation permet pour beaucoup de se faire connaître pour recruter leurs premiers adhérents. C’était notamment le cas aujourd’hui pour la « Fléchette Ajaccienne », une nouvelle association créée par Florent Selvini : « Nous sommes le premier club de fléchette en Corse, affilié à la fédération française. Notre concept est simple : on se retrouve entre amis dans plusieurs bars de la ville pour pratiquer cette discipline. On amène nos cibles, nos fléchettes et on passe un super moment entre potes ». Très en vogue actuellement, notamment aux É.-U., la discipline se développe actuellement partout dans l’Hexagone et devrait également connaître rapidement un beau succès sur l’île. Avis aux amateurs !

