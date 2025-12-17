​Ajaccio éclaire Noël autrement : « Natali in Aiacciu 2025 » passe au solaire

Comme de nombreuses collectivités, Ajaccio est engagée dans une réflexion active visant à limiter l’impact environnemental des célébrations de fin d’année. Même si la cité impériale bénéficie déjà de décorations majoritairement équipées en LED basse consommation, la municipalité souhaitait aller plus loin et inscrire l’édition 2025 du marché de Noël dans une dynamique résolument durable. À Ajaccio, où les décorations issues d’initiatives privées, commerciales et publiques éclairent chaque hiver les rues, la question de la sobriété énergétique s’impose plus que jamais comme un enjeu central. C’est dans ce contexte que la Ville a décidé de transformer l’organisation technique du marché, tout en préservant l’ambiance chaleureuse et l’attractivité qui en font un rendez-vous incontournable.



Une innovation énergétique en rupture totale avec le 100% thermique



Jusqu’à présent, comme sur beaucoup d’événements d’envergure, les animations du marché de Noël étaient alimentées par des groupes électrogènes thermiques, bruyants et polluants. Pour 2025, Ajaccio a fait le choix de l’innovation avec l’appui d’un acteur local de référence : l’entreprise ajaccienne ATACC International, spécialiste de l’événementiel depuis plus de quarante ans. Dans le cadre de cette collaboration, ATACC International a déployé une solution technique totalement nouvelle pour un événement de cette ampleur : des générateurs d’énergie 100 % écologiques, utilisés pour la diffusion sonore (concerts et animations), les illuminations de la scène, de la place Foch et de la place Campinchi, ainsi que le mapping mural. Cette avancée marque un tournant majeur, démontrant que la transition énergétique peut être pleinement compatible avec une programmation festive ambitieuse.



Des générateurs solaires autonomes pour alimenter tout le marché



Fruit d’un travail mené en concertation avec l’ADEME, qui encourage les professionnels à s'engager dans des démarches responsables, ATACC International a investi dans une technologie nouvelle génération. Comme l’explique Alain Castelli, gérant de l’entreprise : « Dans le cadre de notre prestation auprès de la Ville d’Ajaccio, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche de sobriété énergétique. Nous avons été aidés par l’ADEME pour mettre en place un dispositif composé de 27 panneaux solaires et trois batteries solaires à forte capacité. Grâce à cette installation, nous sommes en capacité d’auto-alimenter toute notre prestation sonore et visuelle (mapping, sonorisation des concerts, jeux de lumière), sans avoir recours à l’électricité traditionnelle. »



Les générateurs baptisés Flywatt et Wattman rechargeables à l’énergie solaire, offrent plus de dix heures d’autonomie continue, sans aucune émission, sans nuisance sonore et avec une fiabilité compatible avec les exigences d’un événement public. Sur la place Campinchi, 27 panneaux solaires captent l’énergie du soleil. Celle-ci est ensuite stockée dans trois batteries de 12 kWh, permettant d’alimenter l’ensemble des installations, sonores comme lumineuses. Résultat : le marché 2025 fonctionne sans aucun recours à un groupe électrogène thermique.



Au-delà du symbole, l’opération est lourde de sens. D’ici cinq ans, selon les estimations, ce dispositif permettra d’éviter l’émission de 13 tonnes de CO₂ — l’équivalent de 14 vols Paris–New York ou encore de 19 ans de chauffage électrique pour une maison individuelle.Un chiffre qui illustre de manière concrète qu’un événement populaire peut devenir un véritable laboratoire des usages énergétiques de demain.