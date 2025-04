​Ajaccio : carton plein pour la 1re édition du festival de la bière corse

Un air de Bavière a soufflé sur la Place Miot d’Ajaccio durant ce week-end avec la première édition du festival « Malt Attacks ». Organisé par la Fédération des bières corses et l’Office Intercommunal du Pays Ajaccien, la manifestation a accueilli plus de 2 000 participants lors de la journée de samedi, ouverte au grand public ! « On ne s’attendait pas à autant d’engouement pour cette première édition ! Les visiteurs sont, pour la plupart, arrivés à l’heure de l’apéro à partir de 19 heures et nous nous sommes retrouvés assez vite un peu dépassés. Nous attendions un millier de participants, il y en a eu le double » avoue Charles-Antoine Cesari, le Président de la Fédération.



Une foule immense à l’heure de l’apéro

Après la journée de vendredi, réservée aux professionnels, qui avait pour objectif de renforcer les liens entre producteurs et établissements de l’île, la journée de samedi a vu un flot continu de visiteurs mêlant touristes et locaux, venus à la rencontre des six brasseurs corses (Pietra, Gloria, Ribella, Palazzu, Filitosa et Bocca). « Nous sommes venus en vacances en Corse pour quelques jours durant les vacances de Pâques. On cherchait des activités à faire, au vu du mauvais temps, et nous avons découvert cet évènement grâce à l’Office de Tourisme d’Ajaccio. Cela tombait bien car nous sommes des fans de la bière et il était évident pour nous de venir ici à la découverte des bières corses. On connaissait déjà la Pietra, qui est excellente, et nous ravis de pouvoir en découvrir d’autres » se réjouit Alfred, un quinquagénaire venu d’Alsace entre amis. Comme lui, les nombreux visiteurs sont arrivés à l’heure de pointe, aux alentours de 19 heures où se massait déjà une immense foule, répartie entre les mange-debout et les tables disposées au pied de la grande roue et les piliers de comptoir massés sous le chapiteau..