​Ajaccio : L’antiquarium de Saint-Jean officiellement inauguré

Élus de la Ville d’Ajaccio, de la CAPA, de la Collectivité de Corse, préfet et services de l'État, mais aussi confréries réunies autour du cardinal Bustillo et de l’abbé Constant, partenaires du projet ou simples habitants du quartier, ils étaient nombreux, sous la chaleur étouffante de ce jeudi 3 juillet, à s’être donné rendez-vous pour l’inauguration officielle de l’Antiquarium Saint-Jean. Situé entre le boulevard Dominique Paoli et la rue Antoine Sollacaro, ce nouvel équipement vient mettre en lumière le site d’un baptistère paléochrétien retrouvé parmi les vestiges de la première cathédrale d’Ajaccio, et témoigne des premiers peuplements identifiés sur le territoire ajaccien depuis l’Antiquité.



« Un nouveau point de repère culturel pour Ajaccio »

Pour Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio : « Ce retour au quartier Saint-Jean, dans un espace pensé pour la médiation, la transmission et la contemplation, n'est pas un hasard. Il incarne une volonté forte, celle de réconcilier urbanisme et mémoire, de faire dialoguer l'histoire et les habitants aujourd’hui dans un quartier en pleine mutation. L’Antiquarium Saint-Jean, avec son architecture épurée et audacieuse, sa scénographie accessible à tous les publics et ses outils de médiation innovants, devient un nouveau point de repère culturel pour Ajaccio (…) Il est un socle pour construire une identité fière, éclairée, ouverte, et pour transmettre à nos enfants les racines profondes de leur ville, car au-delà de sa vocation culturelle et patrimoniale, il s'impose comme un levier d'aménagement urbain. En créant une traversée piétonne aérée au cœur du quartier, il redessine les circulations, reconnecte les espaces de vie et redonne une respiration à l'ensemble du tissu urbain. Il témoigne de notre volonté de conjuguer patrimoine et modernité, mémoire et développement, pour que la culture soit aussi un moteur de revitalisation urbaine et de cohésion sociale. »