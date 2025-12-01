​Ajaccio : François Filoni veut faire déménager les Tsiganes de Campo Dell'Oro sur un terrain municipal à Saint-Antoine

Un conflit latent entre les diverses communautés des gens du voyage ?



Visiblement en conflit avec d’autres familles issues des gens du voyage, installées à proximité du terrain municipal, depuis plusieurs années, Henri Demestre, responsable de la communauté Tsigane accepte cependant de revoir sa position : « Notre seule condition c’est que le terrain dispose de l’assainissement nécessaire et de l’eau. On ne s’entend pas forcément très bien avec les autres familles, qui vivent ici, mais on fera les efforts nécessaires pour le bien-vivre ensemble ». Le RN voudrait également que la communauté puisse poursuivre ses activités de ferraillage sur la dalle de l'ancien garage municipal. Mais, entre les conflits internes à ces communautés, et les riverains situés de part et d’autre du col de Saint-Antoine, l’entente cordiale pourrait-elle être possible ?



Autre sujet de mécontentement manifesté par « l’alliance des patriotes », la présence de plusieurs tonnes de gravats, mais surtout le stockage des anciens palmiers de la Ville attaqués par le charançon rouge, qui représenterait un risque sanitaire selon Stéphanie Cuttoli-Bonnechere, préparatrice en pharmacie et militante du RN : « Il y a une réglementation très stricte concernant les palmiers. La loi de 1974 évoque même le terme de pollueur-payeur. Il faut savoir que le charançon attaque les arbres malades et se propage très vite. D’autre part, les palmiers en décomposition, génèrent du lixiviat, une matière extrêmement polluante ». Si ce liquide produit par les déchets en composition n’est pas forcément toxique, celui-ci peut dégager des odeurs fortes, polluer les nappes phréatiques, et attirer toutes sortes de nuisibles. « Nous demandons immédiatement la dépollution de ce site. La Ville a laissé agir ici et maintenant cela a un coût prohibitif avec un tarif estimé à 1 200 euros la tonne pour dépolluer la totalité du terrain ».



Enfin, François Filoni a évoqué longuement la situation de la Ville en matière de déchets : « On envoie 18 000 tonnes de déchets à Viggianello et à Prunelli di Fiumorbu. Si l’Etat appliquait les dispositions, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) exploserait ! Maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot et de faire enfin ce centre de surtri en région ajaccienne. Cela permettrait d’enfouir beaucoup moins que ce l’on fait actuellement ». Le 28 mai dernier, lors d’une visite de chantier au pôle économique de Mezzana, l’ancien préfet de région avait annoncé que l'Etat participerait, comme pour celui de Monte, au financement de ce centre de tri et de valorisation des déchets, porté par le Syvadec, et qui serait érigé en contrebas de la ZAE. « Les marchés d’attribution sont en cours et le dossier avance selon son calendrier initial » avait également déclaré Etienne Ferrandi, maire d’Alata et vice-président de la CAPA en charge du traitement des déchets.