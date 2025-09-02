​À Ajaccio, les élèves sont rentrés dans les classes, le téléphone portable restera lui sur pause

« Cette rentrée 2025 fait l’objet d’enjeux importants et nous aurons besoin de tout votre soutien », annonce d’emblée Rémi-François Paolini, le recteur de l’Académie de Corse, en s'adressant aux nombreux parents présents du côté du collège Arthur Giovoni d’Ajaccio ce mardi matin. Il est 9 heures du matin sur la rocade, et plusieurs centaines de collégiens font leur rentrée 2025, avec quelques nouveautés au programme, dont le dispositif « portable sur pause ». « Ces portables provoquent des problèmes d’attention sur les élèves et une fatigue qui nuit aux apprentissages. L’an dernier, nous avons réalisé deux expérimentations à Baleone et au collège Vinciguerra à Bastia qui ont été très concluantes. Elles ont montré que cette interdiction permettait une meilleure concentration des élèves et de meilleurs apprentissages, notamment dans le cadre de la politique nationale de généralisation de ce dispositif. L’ensemble des collèges vont progressivement interdire le portable. Après, il faut que les familles jouent le jeu à la maison avec un usage là-aussi raisonné, et surtout éviter de l’utiliser tard le soir », souligne le recteur.
Le téléphone est déjà interdit à l'école et au collège par une loi de 2018, mais celle-ci peine parfois à être respectée. Le dispositif
"portable en pause"vise donc à renforcer son application en contraignant les élèves à le laisser pendant les cours dans des casiers, mallettes ou pochettes si nécessaire.
Plusieurs établissements scolaires d’Ajaccio désormais intégrés au dispositif « Cité éducative »
Pour cette visite de rentrée, qui s’est déroulée en présence également de Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, et de Paul-André Colombani, député de 2e circonscription de Corse-du-Sud, la délégation s'était tout d'abord rendu à l’école maternelle des Salines VI puis à la crèche municipale I Pupunelli, qui font désormais partie de la Cité éducative d’Ajaccio. Ce dispositif concentré dans les quartiers dits prioritaires a pour objectif « de donner des moyens supplémentaires aux écoles et collèges pour permettre d’assurer un accompagnement pendant le temps scolaire mais également après avec plus d’activités sportives, culturelles et artistiques ». « Un très bel outil », a estimé Rémi-François Paolini lors de la rentrée des classes.
Ce programme qui concerne 4528 élèves répartis dans 6 crèches, 16 écoles élémentaires et trois collèges est conduit en lien direct avec le projet éducatif local « Zitelli d’Aiacciu » porté par la Ville d'Ajaccio. « Ce dispositif vient se greffer à des actions déjà existantes. Cela consiste en un accompagnement plus resserré sur divers aspects éducatifs dans des quartiers sensibles, qui demande une attention particulière. Certaines familles peuvent être exposées à certaines fragilités et nous devons être vigilants là-dessus », indique le maire d'Ajaccio avant d’ajouter : « Grâce à ce programme, nous souhaitons donner un accompagnement beaucoup plus personnalisé et que nous soyons plus proches des besoins du quotidien. Ces dispositifs permettent une meilleure coordination au sein de la communauté éducative ».
En 2025, 60 projets sont programmés dans le cadre de la « Cité éducative d’Ajaccio ». Ils s’inscrivent dans une démarche regroupant six parcours thématiques (lecture, santé, sport, éducation artistique et culturelle, citoyenneté et avenir), en lien avec les savoirs fondamentaux (lire, compter, écrire, rouler, nager, bouger et être). Parmi ces projets figurent notamment une formation à l’accueil inclusif (crèche I Pupunelli »), la réalisation d’une fresque autour de la figure d’Arthur Giovoni avec les collégiens, ou encore l’organisation de la fête de la Sant’Andria prévue le 28 novembre prochain associant les 29 écoles de la Ville.
