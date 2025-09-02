​À Ajaccio, les élèves sont rentrés dans les classes, le téléphone portable restera lui sur pause

Plusieurs établissements scolaires d’Ajaccio désormais intégrés au dispositif « Cité éducative »



Pour cette visite de rentrée, qui s’est déroulée en présence également de Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, et de Paul-André Colombani, député de 2 e circonscription de Corse-du-Sud, la délégation s'était tout d'abord rendu à l’école maternelle des Salines VI puis à la crèche municipale I Pupunelli, qui font désormais partie de la Cité éducative d’Ajaccio. Ce dispositif concentré dans les quartiers dits prioritaires a pour objectif « de donner des moyens supplémentaires aux écoles et collèges pour permettre d’assurer un accompagnement pendant le temps scolaire mais également après avec plus d’activités sportives, culturelles et artistiques ». « U n très bel outil », a estimé Rémi-François Paolini lors de la rentrée des classes.



Ce programme qui concerne 4528 élèves répartis dans 6 crèches, 16 écoles élémentaires et trois collèges est conduit en lien direct avec le projet éducatif local « Zitelli d’Aiacciu » porté par la Ville d'Ajaccio. « Ce dispositif vient se greffer à des actions déjà existantes. Cela consiste en un accompagnement plus resserré sur divers aspects éducatifs dans des quartiers sensibles, qui demande une attention particulière. Certaines familles peuvent être exposées à certaines fragilités et nous devons être vigilants là-dessus », indique le maire d'Ajaccio avant d’ajouter : « Grâce à ce programme, nous souhaitons donner un accompagnement beaucoup plus personnalisé et que nous soyons plus proches des besoins du quotidien. Ces dispositifs permettent une meilleure coordination au sein de la communauté éducative ».



En 2025, 60 projets sont programmés dans le cadre de la « Cité éducative d’Ajaccio ». Ils s’inscrivent dans une démarche regroupant six parcours thématiques (lecture, santé, sport, éducation artistique et culturelle, citoyenneté et avenir), en lien avec les savoirs fondamentaux (lire, compter, écrire, rouler, nager, bouger et être). Parmi ces projets figurent notamment une formation à l’accueil inclusif (crèche I Pupunelli »), la réalisation d’une fresque autour de la figure d’Arthur Giovoni avec les collégiens, ou encore l’organisation de la fête de la Sant’Andria prévue le 28 novembre prochain associant les 29 écoles de la Ville.