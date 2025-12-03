​À Ajaccio, la Sant’Andria renaît au cœur de ville

La magie des traditions reprend ses droits dans les rues d’Ajaccio. Portée par la Fédération des Commerçants du Centre-Ville d’Ajaccio (FCCA), présidée par Marina Fondacci, la festivité de la Sant’Andria fait son grand retour ce dimanche 30 novembre, avec une après-midi entièrement dédiée aux enfants, au partage et au patrimoine corse. Une initiative qui prolonge la dynamique enclenchée à Halloween et qui ambitionne de redonner vie au centre-ville à l’approche des fêtes de Noël.



Un rendez-vous pour petits et grands, au cœur des traditions

« Il était inconcevable pour nous de ne pas faire quelque chose pour la Sant’Andria, qui est notre fête en Corse », explique Marina Fondacci, présidente de la FCCA. À partir de 14h, les familles sont invitées à se rassembler à A Piazzetta. De là, les enfants entameront une déambulation guidée dans les rues du centre-ville, rythmée par des haltes pédagogiques, des contes et un atelier consacré à la célèbre chanson de Sant’Andria.



Encadrée par les professionnels de Lili’s Stories, bien connus des familles ajacciennes, cette balade promet une immersion ludique dans l’histoire de cette tradition ancestrale, autrefois célébrée dans tous les villages de Corse. Jadis, les enfants se déguisaient, passaient de maison en maison en chantant A pricantula, à la manière d’un “des bonbons ou un sort” corse, pour récolter friandises, châtaignes ou canistrelli.



Goûter géant, quizz et cadeaux au Musée Fesch

De 15h30 à 17h, la fête se poursuivra dans la cour du Musée Fesch, où un goûter géant attendra les participants. Un quiz sur les origines de la Sant’Andria sera proposé, suivi d’un tirage au sort permettant de remporter plusieurs lots, dont des photos avec le Père Noël sur le marché de Noël de la place Campinchi.



« C’est une opération qui vise également à redynamiser le centre-ville avant les fêtes de Noël. Halloween a été un véritable succès. On espère que ce sera pareil pour la Sant’Andria », souligne Marina Fondacci. Pour accompagner cette dynamique, la plupart des commerces resteront exceptionnellement ouverts ce dimanche, renforçant encore l’atmosphère festive du centre-ville.



Une tradition revenue au goût du jour

Longtemps éclipsée par Halloween, la Sant’Andria connaît depuis quelques années un regain d’intérêt. Célébrée le 30 novembre, elle marque dans la tradition corse le passage de l’automne à l’hiver. D’origine païenne et présente dans tout le bassin méditerranéen, elle symbolisait autrefois le moment où les âmes des défunts venaient prêter main forte aux vivants pour assurer de bonnes récoltes.



Aujourd’hui, écoles et associations remettent cette fête au premier plan, renouant avec un patrimoine immatériel riche et profondément ancré dans la culture insulaire. « On donne rendez-vous à tous les enfants à partir de 14h à la Piazzetta », rappelle la présidente. Une invitation à célébrer ensemble une fête identitaire, chaleureuse, et plus vivante que jamais.