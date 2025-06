​« Trail des 4 Chapelles » : Ange-Marie Morange et Léo Serca s’imposent à Guargualè

Sous un soleil de plomb, les 150 concurrents des deux courses de 9 et 16 km se sont élancés sur les coups des 16 heures au départ de Guargualè pour la 5 e édition du « Trail des 4 Chapelles ».

C’est Ange-Marie Morange, le pensionnaire de la Suarellaise, qui a franchi le premier l’arrivée de la course de 9 km et 450 D+ en premier en 53’08, et ce, malgré une erreur de parcours : « J’essaye de faire tous les trails qui sont organisés en ce mois de juin, d’autant que celui-ci est sur le territoire de la Com’com de l’Ornano dont je suis ambassadeur. J’avais de très bonnes sensations, on est partis ensemble avec Madani Iadadaine, le 2e. On est restés ensemble durant les ¾ de la course et j’ai réussi à partir seul dans une des dernières montées. Mais à comme à mon habitude là-bas (rires) je me suis encore perdu sur la fin, j’ai perdu une bonne minute, je me suis fait rattraper et on a fini ensemble avec Madani ». Une arrivée commune avec le très fair-play Madani Iadadaine (GFCA Athlétsme) qui termine à la seconde place conformément au règlement de l’année d’âge des coureurs, tandis que Nabil Khemaissia prend la 3 e place en 53’45. Charlotte Idda, remporte l’épreuve au scratch chez les filles en 1’05’’46.



Une marche solidaire de 5m au profit de l'association "Tous Pour Chacun"

Dans l’épreuve phare, le Challenge Antoine-Casanova, un trail de 16 km et 740 D+, c’est Leo Serca qui a été le plus rapide en 1’31’04 devant Jean-François Nesa (CS Mezzavia) et Javier Garcia Vidal. Amandine Rossel termine première féminine en 1’48’23.

Parallèlement aux deux épreuves, une marche solidaire de 5 km au profit de l’association « Tous Pour Chacun » a été organisée par des enfants du village et Jean-Louis Casanova, en guide expérimenté. Comme chaque année, la manifestation s’est conclue au cœur de Guargualè avec la traditionnelle paëlla géante.