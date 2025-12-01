CorseNetInfos
​« Roland Bonaparte, le Prince Savant », un ouvrage pour découvrir l’incroyable destin du petit-neveu de l’Empereur


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 3 Novembre 2025 à 08:20

À la croisée de la science et de la mémoire familiale, Audrey Marty revisite dans son nouvel ouvrage « Roland Bonaparte, le Prince savant » la vie méconnue du petit‐neveu de l’Empereur et petit-fils de Lucien Bonaparte. Entre botanique, voyages et mécénat, le livre, sorti le 10 octobre dernier chez « Papillon Rouge » met aussi en lumière le fil qui relie le savant à ses origines corses. À travers de nombreuses archives inédites consultées aux quatre coins du pays, l’historienne aux multiples biographies, nous offre un regard intéressant sur le grand et trop méconnu Roland Bonaparte, fondateur notamment du plus grand herbier au monde.



Dans la riche constellation de la maison des Bonaparte, Roland Bonaparte reste une figure moins familière. Grâce à ce nouveau livre d’Audrey Marty, le grand public peut enfin découvrir ce prince-explorateur qui, loin des champs de bataille de Napoléon 1er, a choisi de sonder les végétaux, la géographie humaine, les collections et les musées.
 
Un insulaire devenu prince-savant
Né à Paris en 1858, Roland Bonaparte est certes un prince de Paris, mais son ascendance est profondément attachée à Ajaccio, à la Balagne, et à la Corse en général : la maison Bonaparte - qui le décevra au final malgré tout -, mais aussi l’histoire familiale et le destin de l’île sont des facettes qu’il n’a jamais reniées. Sa « croisière en Corse » de 1887 – qu’il organisa comme une expédition de retour aux racines – est ainsi longuement retracée et soulignée : il ne s’agit pas d’un simple voyage touristique mais d’une démarche de géographe, d’ethnologue, de botaniste, cherchant à observer, à se souvenir aussi et à se documenter. Il ira également aux Etats-Unis ou en Laponie pour poursuivre sa quête de découverte. Roland Bonaparte fut d'ailleurs également membre fondateur et président de très nombreuses sociétés savantes : la Société de Géographie, la Société astronomique de France, la Fédération aéronautique internationale, le Club alpin français
 
Fondateur du plus grand herbier de France
L’ouvrage flaire le contraste : un prince – une figure de haute aristocratie – qui s’immerge dans la science de terrain, la collecte, l’exploration. Une vie, faite d'expéditions, qui le mènera d'ailleurs créer le plus grand herbier du monde (!) et de fonder la plus riche bibliothèque privée de France. Le livre excelle à raconter ces aventures avec verve, tout en les restituant dans le contexte de l’époque. Une histoire et un destin incroyable à découvrir au fil des 320 pages de l’ouvrage publié chez « Papillon Rouge » et désormais disponible en librairies.




