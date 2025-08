​« Raquette de Corail » : Ajaccio, accueille les futures étoiles du tennis mondial

Organisée pour la 19ᵉ fois consécutive par l’ASPTT Ajaccio (seule l’édition 2020 a été annulée pour raisons sanitaires), la Raquette de Corail 2025 va rassembler 8 meilleures nations européennes, issues de phases qualificatives ayant mobilisé une quarantaine de pays. Chaque année, des centaines de jeunes espoirs s’affrontent pour tenter d’accéder à cette finale corse, réputée pour son ambiance conviviale, son exigence sportive et l’excellence de son organisation. Outre la France, l’Espagne, l’Italie, la Croatie, la Roumanie, la République Tchèque, l’Ukraine, tenante du titre et la Turquie sont qualifiés lors de cette escale en Corse



La cérémonie d’ouverture, prévue le mercredi 6 août à 17 heures sur la place Foch à Ajaccio, marquera le lancement officiel de la compétition. Le tournoi suivra ensuite un format classique : trois jours de phase de poule (du 7 au 9 août), puis les finales et matchs de classement le dimanche 10 août, avec la traditionnelle remise des trophées. Pour Laurent Carcopino-Tusoli, président de l’ASPTT Ajaccio, l’édition 2025 porte un objectif clair : « Promouvoir le tennis féminin et valoriser la Corse sur la scène sportive internationale. C’est aussi un moment fort de notre calendrier annuel, et en tant que nouveau président, la poursuite de cet évènement sur nos courts me tient particulièrement à cœur ».