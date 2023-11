​#QuiDinò : face aux violences faites aux femmes, agir en sensibilisant

Au total, sur l'île, 17 villes et 34 lieux ont été recouverts d’affiches représentants 90 portraits de femmes, d’hommes et pour dire stop aux violences intrafamiliales et celles faites aux femmes. Une action menée dans la nuit de jeudi à vendredi à l’initiative des plusieurs collectifs et associations ainsi quet Corse Stratégie Santé sexuelle, le CIAS du Pays ajaccien, en partenariat avec l’Académie de Corse et la Collectivité, qui a autorisé le collage notamment devant les établissements scolaires.

Paule Maerten, membre de Corse Stratégie Santé sexuelle (C3S) a tenu à expliquer l’action : « C’est un projet multipartenarial qui transcende les frontières géographiques et s’attaque à une problématique universelle : la violence faite aux femmes et aux enfants. Comme vous pouvez le voir, grâce aux portraits dispersés partout en Corse, la société civile insulaire s’est emparée de la cause. Dans le cadre des « Orange Days », Podcastu et Corse Stratégies Santé Sexuelle, en partenariat avec le CIAS du Pays ajaccien ont donné naissance à une initiative baptisée « Qui Dinò » (NDLR Ici aussi). Le concept repose une œuvre photographique de femmes et d’hommes, d’enfants, déployés de manière visible sur les tous les établissements scolaires de Corse et sur l’Espace public » explique Paule Martenn.



Une augmentation de 30% des violences faites aux femmes en Haute-Corse !

A ses côtés, Audrey Royer, membre de l’association Podcastu, ajoute : « Loin d’être de simples images, ces clichés incarnent les histoires, les voix et les vécus de personnes qui, bien souvent, ont été privées de leurs libertés, de leurs droits les plus fondamentaux et ont, trop souvent, souffert en silence pendant longtemps. Ce n’est pas tellement un collage artistique sur les murs de nos écoles, mais une invitation à la réflexion, un appel à l’action, un rappel constant de l’importance pour agir pour un monde où la dignité de chacun est respectée. Ici, aussi les violences existent. Ici aussi, on se mobilise, ici aussi il faut agir. Les chiffres relatifs aux violences faites aux femmes et aux enfants sont effrayants et n’ont de cesse d’augmenter : +30% en Haute Corse entre janvier et septembre 2023 ! (source : tribunal judiciaire de Bastia) ».



Parmi les autres partenaires, le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays ajaccien était également largement représenté. Pour Evelyne Ferri et Elsa Peter, responsables au sein du CIAS : « En faisant du milieu scolaire, le terrain d’action principal, Qui Dinò offre une opportunité de sensibilisation et d’éducation précoce ? En exposant ces portraits puissants et émouvants, les jeunes peuvent prendre conscience de la réalité des violences et être engagés à devenir les acteurs du changement. Ce projet engagé et humain est plus qu’une simple campagne de sensibilisation. Nous montrons aux victimes qu’elles ne sont pas seules, qu’il existe une communauté qui les soutient dans leur quête de justice et de protection. Nous faisons ainsi comprendre aux auteurs de violences que leurs actes ne sont plus tolérés, que nous sommes déterminés à les dénoncer, et à mettre fin à ce style de violence destructrice ».

David Frau, le Vice-Président du CIAS était également aux côtés de ses salariés, représentant également le Maire d’Ajaccio pour l’occasion : « C’est un combat. Le CIAS est dans ce combat depuis plusieurs années. Nos collaborateurs sont dans l’action tout au long de l’année, en animant un réseau partenarial, qui permet ce genre d’action, qui permet à tous d’exprimer leur volonté de lutter et de réussir à libérer la parole. Il faut continuer à avancer. On ne peut accepter de se retrouver devant des bancs rouges pour les inaugurer même si cela est nécessaire ».