​« Porticcio fête le trail » et les sports nature ce samedi 24 mai

L’esprit d’un village sportif

Le circuit Mare a Mare centre permet en effet de relier la côte Est de Ghisonaccia à la côte Ouest de Porticcio à la découverte de paysages variés ainsi que de villages perchés face à la mer. C’est d’ailleurs Louis Vannucci, l’autre ambassadeur sportif et co-organisateur de l’Office de Tourisme qui en détient le record en ayant parcouru les 90 km en 10h20 le 25 mai 2024. Un an après, et pour poursuivre cette dynamique, c’est donc une journée intitulée « Porticcio fête le trail » qui va être organisée ce samedi 24 mai, de 8h à 18h sur le parking de l’OIT, et dans l’esprit d’un petit village sportif : « Nous avons voulu organiser cette journée sous l’aspect de ce que l’on peut rencontrer lors des grandes courses sur le continent ou à Corte par exemple lors du Restonica Trail, avec un village composé de plusieurs stands en rapport avec les sports nature ». Avec en ligne de mire, l’organisation future d’un grand trail sur une partie du tracé du Mare a Mare centre d’ici 2026.



Outre des clubs sportifs de la Rive Sud, des sponsors, des marques de chaussures, des magasins de trail ou de vélos mais aussi des nutritionnistes ou des coachs seront présents toute la journée pour accueillir un public en quête de nouvelles expériences. Des démonstrations seront également proposées avec des parcours de trail jusqu’à la tour de Frassu ou de Capitellu mais aussi un mur d’escalade de 8 mètres encadrés par des professionnels ou encore des chasses au trésor pour les enfants. Des athlètes insulaires de renom comme Guillaume Peretti ou Xavier Bartoli sera présents pour aller à la rencontre du public et distiller leurs précieux conseils