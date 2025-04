​« Pop in the city » : près de 500 participants attendus dans les rues d’Ajaccio ce samedi

Cette course, d’ordinaire réservée à une clientèle essentiellement féminine, s’ouvre une fois par an à des duos mixtes, comme ce sera donc le cas ce samedi dans la cité impériale. A cette occasion près de 500 participants venus de toute la France vont donc déferler dans les rues d’Ajaccio de 9h à 17h, pour tenter de réussir les plusieurs dizaines de challenges qui ont été concoctés par les organisateurs :

Sur chaque lieu, des challenges à réaliser qui peuvent aller d’une descente en rappel au niveau de la Citadelle, à une épreuve d’aviron sur la plage Saint-François ou l’apprentissage du Dio Vi Salvi Regina, par le groupe « Spartimu », à l’Eglise Saint-Erasme !

Un évènement organisé en partenariat avec l’OIT du Pays Ajaccien, qui a permis de mettre en relation la société évènementielle avec l’ensemble de ces partenaires locaux, comme l’explique Christelle Combette, la Présidente : « Notre mission première est de faire découvrir le territoire aux visiteurs. Cet évènement est une manière différente, ludique et innovante de faire découvrir Ajaccio, son identité et ses valeurs. Notre contribution va permettre de mettre en avant l’ensemble de nos partenaires en tant qu’hôtelier ou restaurateur pour accueillir ces personnes en avant-saison. Cet évènement avait déjà connu une certaine réussite, en 2023, et avait donné envie à certains participants de revenir séjourner en famille sur Ajaccio ». Grâce au partenariat mise en place avec l’OIT du Pays Ajaccien, les participants ont ainsi pu obtenir des tarifs préférentiels aussi bien au niveau des transports (grâce à une convention avec Air Corsica) ou bien dans les hôtels de la cité impériale. Créé il y a 13 ans, « Pop in the city » a déjà organisé une trentaine d’éditions qui ont su ravir des femmes à la recherche de déconnexion, d’expériences locales inédites et d’escapades urbaines. Elles seront une nouvelle fois dans les rues d’Ajaccio ce samedi 5 avril. Il reste encore quelques dossards pour les équipes intéressées.

« Il n’y a pas de parcours prédéfini comme une course à pied traditionnelle. Chaque duo doit suivre un itinéraire précis guidé par un roadbook personnalité, avec des énigmes à décoder, qui vont vous amener vers un lieu de la ville ».