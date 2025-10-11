​« Le Cube », un nouvel espace modulable au cœur de la Cité Grossetti à Ajaccio

Au-delà de sa vocation fonctionnelle, le Cube s’inscrit dans une démarche de revitalisation du quartier Grossetti et de rééquilibrage de la ville vers l’ouest. « C’est un équipement important pour un quartier qui, pendant quelques années, a pu souffrir d’un manque de réalisations. Le Cube vient rééquilibrer cette partie de la ville et lui redonner une fonction d’animation . On est vraiment dans une réflexion de maillage du territoire, pour donner à chaque quartier une fonction et une vitalité nouvelle. Le Cube s’intègre parfaitement à cette vision, en complémentarité avec les autres pôles structurants de la ville », souligne Stéphane Sbraggia.



S’il s’inscrit dans la dynamique économique de la ville, le Cube se veut avant tout pluridisciplinaire et inclusif. « Il n’a pas vocation à servir uniquement le monde économique, précise le maire. Le Cube est pensé comme un équipement ouvert à tous : les artistes, les associations, les citoyens. Il pourra accueillir des résidences de production, des expositions, des ateliers ou des événements culturels. C’est un lieu de vie, de partage et de création, qui doit devenir un espace vivant, un catalyseur de rencontres et d’idées. » Avec le Cube, la municipalité affirme sa volonté d’accompagner les forces vives du territoire : entrepreneurs, créateurs, associations et citoyens. « Ajaccio a l’ambition d’accueillir des événements d’envergure, comme on a pu le voir récemment avec le séminaire de l’OCDE. Pour cela, il faut des équipements adaptés, modernes et inspirants. Le Cube répond à cette ambition », conclut Stéphane Sbraggia.