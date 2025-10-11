​« Le Cube », un nouvel espace modulable au cœur de la Cité Grossetti à Ajaccio

Érigé au cœur de la Cité Grossetti, boulevard Albert Ier, le Cube se veut un symbole d’innovation et de collaboration. Conçu comme un espace entièrement modulable, il peut accueillir aussi bien des conférences, expositions, formations, séminaires d’entreprises que des résidences artistiques ou initiatives citoyennes. Pour le maire d’Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia, ce nouvel équipement répond à un véritable besoin au sein de la M3E : « Le Cube vient compléter une offre autour de la Cité Grossetti, qui est déjà le lieu d’accueil des jeunes entrepreneurs. Il permet de proposer un équipement capable de recevoir des conférences, des rencontres ou des séminaires de chefs d’entreprise. C’est un espace qui manquait à notre ville ».
Un premier test avec le salon « TechnulugIA » dès la semaine prochaine
Pensé pour s’adapter à toutes les configurations, le Cube dispose d’un mobilier mobile, d’un éclairage ajustable et d’une connexion Internet haut débit, permettant de transformer l’espace en quelques minutes pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. D’une superficie de 200m2 et d’une capacité de 140 places, il permettra l’organisation de plusieurs formats évènementiels. Il ouvrira d’ailleurs ses portes pour le prochain salon de l’Intelligence artificielle et de la robotique « TechnulugIA », dès la semaine prochaine.
Au-delà de sa vocation fonctionnelle, le Cube s’inscrit dans une démarche de revitalisation du quartier Grossetti et de rééquilibrage de la ville vers l’ouest. « C’est un équipement important pour un quartier qui, pendant quelques années, a pu souffrir d’un manque de réalisations. Le Cube vient rééquilibrer cette partie de la ville et lui redonner une fonction d’animation. On est vraiment dans une réflexion de maillage du territoire, pour donner à chaque quartier une fonction et une vitalité nouvelle. Le Cube s’intègre parfaitement à cette vision, en complémentarité avec les autres pôles structurants de la ville », souligne Stéphane Sbraggia.
S’il s’inscrit dans la dynamique économique de la ville, le Cube se veut avant tout pluridisciplinaire et inclusif. « Il n’a pas vocation à servir uniquement le monde économique, précise le maire. Le Cube est pensé comme un équipement ouvert à tous : les artistes, les associations, les citoyens. Il pourra accueillir des résidences de production, des expositions, des ateliers ou des événements culturels. C’est un lieu de vie, de partage et de création, qui doit devenir un espace vivant, un catalyseur de rencontres et d’idées. » Avec le Cube, la municipalité affirme sa volonté d’accompagner les forces vives du territoire : entrepreneurs, créateurs, associations et citoyens. « Ajaccio a l’ambition d’accueillir des événements d’envergure, comme on a pu le voir récemment avec le séminaire de l’OCDE. Pour cela, il faut des équipements adaptés, modernes et inspirants. Le Cube répond à cette ambition », conclut Stéphane Sbraggia.
