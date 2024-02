​« Fonds Tourisme Durable » : des aides pour la transition écologique des entreprises insulaires

« Nous sommes là pour aider les entreprises insulaires qui souhaitent s’engager dans la transition écologique et le développement durable », explique Melissa Desclaud, Chargé de Mission au sein de l’Office de Tourisme du Pays Ajaccien. Partenaire de l’Agence de transition écologique (ADEME) de Corse, l’OT du Pays Ajaccien est agréé afin de rencontrer les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides du « Fond Tourisme Durable » : « Nous rencontrons et pouvons aider une large zone géographique au-delà du Pays Ajaccien, qui s’étend de Porto à Sartène en passant par Bocognano. Ces aides s’adressent à tous les professionnels du tourisme qui souhaitent s’engager dans la transition écologique de leurs entreprises et du développement durable. Nous nous déplaçons directement chez les entreprises afin de leur apporter des conseils et des diagnostics sur ce qui peut être envisagé pour diminuer leur impact carbone ».

Des subventions peuvent ainsi être accordées aux acteurs du tourisme tels que les hébergements touristiques (hôteliers, campings ou professionnels des meublés de tourisme), restaurateurs (ou traiteurs), et acteurs de l’agritourisme. Un dispositif qui prendra fin au dernier trimestre 2024 et dont les entreprises ont tout intérêt à profiter pendant ces quelques mois comme le confirme Melissa Desclaud : « Nous ne savons pas à l’heure actuelle si autre dispositif verra le jour mais nous arrivons en effet sur la fin des crédits alloués, en octobre 2024. De plus, c’est une subvention accordée au niveau national par l’ADEME, et j’engage les entreprises qui le souhaitent à nous contacter dès à présent ».

Près de 70 actions sont éligibles pour aider à réduire les coûts fixes et accélérer la transition écologique des entreprises telles que l’isolation, la végétalisation, la réduction des débits d’eau ou la valorisation des déchets. Un panel d’aides au champ vaste et qui peut se monter à plusieurs dizaines de milliers d’euros : « Depuis la mise en œuvre de ce programme, nous avons rencontré près d’une centaine de professionnels et une trentaine de dépôts de dossiers sont allés au bout de la démarche avec un taux de subvention de près de 60% et des montants allant jusqu’à 100 000 euros, avec une moyenne estimée à 20 000 € d’aides. Nous venons à leur rencontre, gratuitement, nous montons les dossiers et nous les accompagnons jusqu’à l’attribution de la subvention ».

Une réunion d’information avec l’ensemble des professionnels concernés par le dispositif est prévue ce mardi 30 janvier 2024 afin de présenter l’ensemble des actions éligibles et le cadre général du « Fonds Tourisme Durable ».

Il n'est pas nécessaire d'être une entreprise labellisée ou estampillée « tourisme responsable ». Cependant, le projet candidat doit s'inscrire dans une démarche de tourisme durable et responsable selon les critères définis par l'ADEME : valoriser le territoire et son patrimoine, porter une ambition environnementale forte, avoir une visée sociale, et d’agir pour la pérennité de l'activité touristique en local.

