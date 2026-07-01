« Un Shot de mieux » : le guide bien-être qui s’adapte au rythme des saisons

Julia Pierantoni le Mardi 14 Juillet 2026 à 16:45

Estelle Portaz-Biancarelli, professeure de yoga, et Virginie Biancarelli, professeure d’SVT, naturopathe et réflexologue ont décidé d’allier leurs compétences dans un projet familial ambitieux : l’écriture de 4 livres nommés « Un Shot de mieux », déclinés en quatre éditions saisonnières dont les éditions du printemps et de l’été sont déjà parues. Ces guides proposent une approche croisée entre le yoga et la naturopathie, l’objectif étant ainsi d’ajuster son mode de vie aux besoins spécifiques de son corps en harmonie avec le cycle des saisons.