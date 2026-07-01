La rencontre de deux expertises complémentaires
Estelle Portaz-Biancarelli à gauche et Virginie Biancarelli à droite
Ce projet familial a été initié par Virginie Biancarelli professeure d’SVT, naturopathe et réflexologue, et sa nièce, Estelle Portaz-Biancarelli, professeure de yoga. Alors qu’elles réfléchissaient chacune de leur coté à la création de supports de conseils bien-être simples à mettre en place, l’idée d’une collaboration s’est présentée : « On en a parlé et on s’est dit pourquoi pas le faire à deux et allier nos compétences ? » confie Virginie
Biancarelli.
D’un côté Virginie définit la naturopathie comme un domaine vaste qui regroupe l’ensemble des techniques visant à préserver la santé : alimentation, sommeil, huiles essentielles, complément alimentaires… « C’est tout ce que l’on met en place pour aller mieux au quotidien » résume-t-elle.
De l’autre coté, Estelle, professeure de yoga depuis trois ans et demi, lie cette pratique au développement personnel. Elle accompagne notamment les femmes confrontées à une forte charge mentale : « Parfois on est un peu en train de donner à tout le monde, on a du mal à prendre du temps pour soi et à tourner son énergie vers l’intérieur; on est beaucoup tournées vers l’extérieur » explique-t-elle. Elle leur donne ainsi à travers ses cours « un moment qu’elles s’offrent rien que pour elles, pour réussir à se détendre et à repartir plus libres. »
Biancarelli.
D’un côté Virginie définit la naturopathie comme un domaine vaste qui regroupe l’ensemble des techniques visant à préserver la santé : alimentation, sommeil, huiles essentielles, complément alimentaires… « C’est tout ce que l’on met en place pour aller mieux au quotidien » résume-t-elle.
De l’autre coté, Estelle, professeure de yoga depuis trois ans et demi, lie cette pratique au développement personnel. Elle accompagne notamment les femmes confrontées à une forte charge mentale : « Parfois on est un peu en train de donner à tout le monde, on a du mal à prendre du temps pour soi et à tourner son énergie vers l’intérieur; on est beaucoup tournées vers l’extérieur » explique-t-elle. Elle leur donne ainsi à travers ses cours « un moment qu’elles s’offrent rien que pour elles, pour réussir à se détendre et à repartir plus libres. »
Des recueils saisonniers
Si le projet a débuté en novembre 2025 sous forme de réflexion, il s’est rapidement concrétisé sous la forme de recueils de 80 pages. Le choix du format saisonnier est au cœur de leur démarche : « En fonction des saisons, notre corps a des besoins différents. Il faut adapter nos rituels, notre façon de consommer et de manger par exemple », explique Virginie.
Estelle complète cette vision en soulignant la symbolique de chaque période : « Le printemps est axé sur la détox, l’été est tourné vers l’énergie, l’automne invite au retour à soi après l’agitation estivale, et l’hiver, quand on est fatigué, on propose un yoga qui rebooste. »
Chaque guide contient ainsi des conseils ciblés. Du côté naturopathie, on y trouve des huiles essentielles à choisir en fonction de la saison, des boissons, des tisanes, des recettes, des rituels bien-être adaptés… Côté yoga, chaque ouvrage propose une routine complète adaptée à la saison, enrichie par de la méditation ou encore l’apprentissage des mudras, des signes réalisés avec les doigts qui permettent d’interagir avec le corps et donc de favoriser différents bienfaits.
Estelle complète cette vision en soulignant la symbolique de chaque période : « Le printemps est axé sur la détox, l’été est tourné vers l’énergie, l’automne invite au retour à soi après l’agitation estivale, et l’hiver, quand on est fatigué, on propose un yoga qui rebooste. »
Chaque guide contient ainsi des conseils ciblés. Du côté naturopathie, on y trouve des huiles essentielles à choisir en fonction de la saison, des boissons, des tisanes, des recettes, des rituels bien-être adaptés… Côté yoga, chaque ouvrage propose une routine complète adaptée à la saison, enrichie par de la méditation ou encore l’apprentissage des mudras, des signes réalisés avec les doigts qui permettent d’interagir avec le corps et donc de favoriser différents bienfaits.
Une aventure familiale en auto-édition
Derrière « Un Shot de mieux », c’est toute une dynamique familiale qui s’est mise en marche. Les autrices ont choisi l’auto-édition et sont épaulées par leurs proches. « Par exemple la photographe, c’est ma belle-sœur et c’est la maman d’Estelle », explique Virginie Biancarelli. « C’était réconfortant, de voir nos proches, ravis de ce genre de proposition », se souvient-elle.
Le succès dépasse désormais le cercle familial : « Avec l’édition été, nous avons eu des clients qui viennent d’un peu partout, que nous ne connaissons pas, ce qui est une grande joie pour nous de savoir qu’on peut aider des personnes qui ne font pas forcément partie de notre entourage proche. »
Alors que les numéros consacrés à l’automne et à l’hiver sont en préparation, Estelle et Virginie ne manquent pas d’idées pour la suite. Elles envisagent d’écrire des éditions à thème, traitant par exemple du stress, de l’adolescence ou de la ménopause.
Une façon pour ce duo complémentaire de poursuivre cette aventure au service du bien-être de leurs lecteurs.
Le succès dépasse désormais le cercle familial : « Avec l’édition été, nous avons eu des clients qui viennent d’un peu partout, que nous ne connaissons pas, ce qui est une grande joie pour nous de savoir qu’on peut aider des personnes qui ne font pas forcément partie de notre entourage proche. »
Alors que les numéros consacrés à l’automne et à l’hiver sont en préparation, Estelle et Virginie ne manquent pas d’idées pour la suite. Elles envisagent d’écrire des éditions à thème, traitant par exemple du stress, de l’adolescence ou de la ménopause.
Une façon pour ce duo complémentaire de poursuivre cette aventure au service du bien-être de leurs lecteurs.
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