« Princesse des licornes » est la musique originale d'un documentaire de Cathy Rocchi intitulé « Pour elle et pour les autres », produit par Fr3 corse Via Stella en 2017 et consacré aux cancers pédiatriques. Les compositions qu'on y retrouve sont dédiées à une petite princesse prénommée Lelia qui est partie rejoindre les étoiles le 28 juin 2013 à l’âge de 7 ans, emportée par une tumeur cérébrale. Cette musique, écrite par Jean-Claude Acquaviva, raconte l’enfance, l’insouciance, le rêve, mais aussi la maladie, la douleur, le combat, l’impuissance face à l’inacceptable. Les chansons sont interprétées par deux jeunes filles : Mathilde qui a dû affronter et combattre un cancer en 2015, durant son année de CM1 et Celestina, son amie, qui l'a entourée de son amour durant ce difficile et douloureux parcours.Ensemble et en musique, elles nous suggèrent de ne pas oublier, de nous battre, de continuer à rêver à un monde meilleur et de nous engager aux côtés des associations qui se révèlent plus que jamais essentielles !L’album "Princesses des licornes" est disponible dans tous les points de ventes, en vente directement chez les Association INSEME (11 rue Colomba 20000 AJACCIO et 7 Avenue Paul Giacobbi, 20 600 BASTIA) et La Marie Do. Egalement en vente en ligne sur le site d’A Filetta. https://www.afiletta.com/Princesse_des_Licornes-album_a_filetta-21.html