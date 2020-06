« Nous avons été entendus. La Corse va pouvoir être déconfinée » : les réactions après fin des restrictions de vols

Deux jours après la publication du décret comprenant la mesure de restriction d’accès aux dessertes maritime et aérienne de la Corse, le Gouvernement a finalement fait le choix d’annuler cette disposition et de permettre à ce que la Corse, comme toutes les autres régions classées vertes, soit accessible par bateau ou avion dans le respect des recommandations sanitaires.



Pour avoir sollicité avec force le Gouvernement ces deux derniers jours, je me réjouis que les élus et forces vives insulaires aient été entendus, que le bon sens ait fini par l’emporter et que la Corse puisse être déconfinée.



Les professionnels, qui se sont organisés en mettant en place des mesures de précaution et de distanciation, devraient désormais pouvoir commencer une saison qui s’avère particulière et contrainte mais néanmoins réalisable. Toute l’économie insulaire en dépend.