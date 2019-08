« La Poste part en vacances ». Le STC dénonce : à Mezzavia les bureaux fermés pendant 15 jours

Le communiqué :

« Fermeture exceptionnelle du 12 au 24 aout inclus »

Aujourd’hui les usagers du secteur de Mezzavia se retrouvent privés pendant 15 jours des services de la poste.



Outre cet exemple, d‘autres bureaux dont certain dans des villes où la fréquentation touristique n’est plus à démontrer telles que Bonifacio, Porto Vecchio, Calvi, Ile Rousse, mais également des petites communes de l’intérieur, subissent ou subirons des fermetures épisodiques.





De qui se moque t-on ?



Les bureaux se retrouvent sans moyens de fonctionnement !!!



Auparavant, les consignes étaient la continuité de la mission de service public, aujourd’hui, seul le bénéfice compte qu’importe les moyens utilisés, d’ailleurs, la dénomination des responsables de bureau de poste se termine par : priorité bancaire » !





Ces fermetures intempestives ont pour effet une perte de confiance des usagers mais également des questionnements pour le personnel.





L’incompétence de la direction de la poste à gérer ses effectifs alors que les dysfonctionnements entrainant ses fermetures sont connus et reconnus de tous et que des solutions auraient pu être mise en œuvre peut interroger sur le devenir …



Le S T C demande la possibilité de « cédeîser » au réseau, développer le système d'alternance et de manière plus générale, d’arrêter la différence de traitement entre la branche courrier colis et les bureaux de poste.







Evviva a lotta di liberazione suciale e naziunale