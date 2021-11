« En Corse, nous avons 600 décès par an liés au tabac »

Si la consommation reste plus élevée chez les hommes, l’écart tend à se réduire, puisque « depuis 10 ans les hommes on diminué leur consommation par deux et les femmes ont augmenté la leur par 4 ». Chez les jeunes, ce n’est pas mieux : « Les adolescents entre 15 et 18 ans fument plus au niveau régional ». Au global, le tableau insulaire s’avère peu reluisant : « La Corse est la région de France où l’on fume le plus », selon Christian Sain.



Un podium dont l’île se passerait bien. La faute au prix du paquet de cigarettes, encore trop attractif pour le tabacologue : « On fume beaucoup en Corse parce qu’on a un coût de 25% moins cher et plus de débits de tabac que partout ailleurs en France. On trouve des cigarettes de partout ! ». Conséquence : « Le prix du tabac est 25% moins cher et on a 25% de cancers en plus », se désole le spécialiste.